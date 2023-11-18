Новые полномочия Роскомнадзора — от блокировки VPN до ведения реестра хостеров

Правительство России разрешило Роскомнадзору блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок, следует из постановления кабмина. В документе говорится, что в Единый реестр запрещенной информации можно вносить сервисы, где содержатся сведения «о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».

Документ вступает в силу 1 декабря 2023 года.



С предложением наделить РКН такими полномочиями в начале сентября выступило Минцифры. Позднее Роскомнадзор разработал критерии оценки для ограничения доступа к сайтам. В их числе — наличие там информации, которая побуждает, убеждает в привлекательности использования способов доступа к закрытым в России ресурсам и обосновывает их преимущества.

Теперь по новым критериям под блокировку могут попасть любые сайты со списками VPN или с инструкциями по созданию собственных VPN и прокси-серверов, позволяющих обходить блокировки сайтов и сервисов в стране.

Кабмином также внесены изменения в постановление от 16 марта 2009 г. № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», согласно которым Роскомнадзор получает полномочия по ведению реестра провайдеров хостинга.

Этот документ тоже вступает в силу 1 декабря текущего года. А с 1 февраля 2024 года деятельность не включённых в этот реестр хостеров будет запрещена.

Полномочия Роскомнадзора по ведению данного реестра и блокировке информации по обходу блокировок появились в связи с принятием федерального закона №406-ФЗ, в который входит целый пакет цензурных и регуляторных норм. Изначально законопроект касался работы новостных агрегаторов, но потом усилиями депутата Антона Горелкина превратился в документ, которым вводится множество ограничений и запретов.

Кроме этого, принято постановление о проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов оптоволоконной продукции.

Эксперимент пройдёт с 1.12.2023 г. по 1.12.2024 г. Маркировке подлежат «волкна оптические и кабели волоконно-оптические».

Также внесены изменения в Правила отнесения информации к общедоступной информации, размещаемой государственными органами и органами местного самоуправления на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных.