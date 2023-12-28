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28 December 2023

NY Times подает в суд на OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав

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По мнению издания, компании без разрешения и оплаты использовали миллионы статей для обучения своих чат-ботов.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Playground AI / cottonbro studio – Pexels

Газета The New York Times (NYT) подала иск в окружной суд Нью-Йорка к Microsoft и OpenAI. Газета обвинила компании, стоящие за развитием чат-ботов, в нарушении авторских прав и несанкционированном использовании своих материалов для обучения систем искусственного интеллекта (ИИ).

Сообщается, что это первая крупная медиа-организация США, подавшая подобный иск. В жалобе сказано, что OpenAI и Microsoft пытаются «нажиться на огромных инвестициях NYT в её журналистику».

Также в своём иске газета заявила, что языковые модели ChatGPT и Bing Chat были созданы на «копировании и использовании миллионов новостных заметок, расследований, авторских колонок, обзоров и прочих материалов Times». При этом само издательство не давало разрешения на использование своих материалов для обучения чат-ботов, а Microsoft и OpenAI ничего за это не платили.

NYT сообщила, что ещё в апреле предложила Microsoft и OpenAI обсудить проблему, но переговоры оказались безрезультатными. Теперь газета требует от компаний компенсации. Точный размер суммы требуемых выплат в иске не приводится.

 

Это уже не первый прецедент, когда на создателей ИИ-сервисов подают в суд за нарушение авторских прав. Так, недавно группа  из 11 авторов, включая лауреатов Пулитцеровской премии Тейлора Брэнча, Стэйси Шифф и Кая Бёрда (последний был соавтором книги «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея»), присоединились к иску, который был подан в федеральный суд Манхэттена.

OpenAI и Microsoft отрицают обвинения в неправомерном использовании их работ в для обучения ИИ.

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