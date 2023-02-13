Роскомнадзор запуcтил систему автоматического поиска запрещённого контента

В России заработала система автоматического поиска запрещенного контента «Окулус». Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору).

«Информационная система «Окулус» уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме: выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах», — заявил он. По его словам, в декабре прошлого года систему протестировали, а в январе началась интеграция системы с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора.

«Система распознает изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах. «Окулус» автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ и другое», — уточнил представитель ГРЧЦ. Он добавил, что до внедрения системы специалисты ГРЧЦ анализировали запрещенный контент «преимущественно вручную» и «обрабатывали» свыше 200 фото и видео в день.

К 2025 году систему усовершенствуют:

«Прорабатывается возможность добавления новых классов и типов нарушений, а также функции определения поз людей и их действий».

Тендер на разработку системы «Окулус» был выложен на сайте госзакупок в сентябре 2021 года — тогда начальная цена составляла 15 млн рублей, но в итоге на нее выделили 57,7 млн рублей. ГРЧЦ рассчитывал, что система сможет анализировать 200 тыс. изображений в сутки, или два кадра или две картинки в секунду. Разработкой занималась компания ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си».