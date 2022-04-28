ЦИК внедрит наблюдение за электронным голосованием на осенних выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) провела презентацию по регулированию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В ней предлагаются не только уже опробованные нормы, но и новшества: например, возможность проголосовать онлайн без предварительной регистрации, отметил «Коммерсантъ». В документах также подробно описана процедура наблюдения за ДЭГ.

Как проголосовать через интернет:



- избиркомы будут вести два списка избирателей: в бумажном и электронном виде;

- избиратели смогут подать заявку на ДЭГ на специальном портале или через отправку заявления на включение в электронный список;

- на обычном участке в Москве экспериментально планируется использовать сканер паспорта избирателя и цифровую подпись на планшете;

- при голосовании электронным способом изменить своё решение будет нельзя (опция переголосования была на выборах 2021 года).

Кроме того, если гражданин решил заранее зарегистрироваться на ДЭГ, он исключается из списков избирателей на своём участке и не вправе получить бумажный бюллетень. Но он сможет проголосовать онлайн на одном из специально оборудованных участков (информация о них будет публиковаться на сайтах избиркомов не позднее чем за десять дней до выборов).





Как устроено голосование:



- дистанционное электронное голосование может проводиться с помощью региональных систем, а не только федеральной;

- информация о числе участников интернет-голосования и количестве выданных и полученных бюллетеней будет публиковаться открыто;

- проконтролировать данные смогут не более трёх наблюдателей за электронным голосованием от каждого субъекта выборов: партия, кандидат и т. д.;

- в итоговом протоколе будет отдельная строка об итогах голосования через интернет;

- по словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, ЦИК направит все усилия на поддержания федеральной системы ДЭГ.

Партии, кандидаты и общественные организации смогут назначить на ДЭГ по три наблюдателя не позднее чем за три дня до выборов. Они получат доступ к ноде наблюдателя и смогут знакомиться со списками записавшихся на ДЭГ и проголосовавших (но не копировать и не распространять их). Наблюдатели также смогут видеть статистику голосования: количество зарегистрировавшихся на ДЭГ, взявших бюллетени и «опустивших» их в электронную урну, блоки информации с зашифрованными результатами голосования.

Генеральный секретарь Партии прямой демократии Олег Артамонов назвал предложения «движением в правильном направлении», хотя и с рядом замечаний к ним. Другие эксперты отнеслись к проекту критически.

«Ни к какой системе онлайн-голосования у меня доверия нет, пусть его хоть Байден делает. Это принципиальный вопрос. Тем более нет никакого доверия нет к российским системам, от слова "абсолютно"», — прокомментировал новвовведения исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарёв.

Напомним, прошлой осенью в столице ДЭГ прошло скандально. Во-первых, подведение итогов затянулось. Во-вторых, результат ДЭГ коренным образом изменил итоги выборов в целом, сделав сильный перекос в сторону провластных кандидатов. В-третьих, ноду наблюдателей отключили ровно в 20:00 19 сентября. Всё это вызвало серьёзную критику экспертов.

Аппарат ЦИКа должен доработать представленные постановления до 18 мая.