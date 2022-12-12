Питерский суд оштрафовал Оксимирона за «дискредитацию армии»

Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Федорова за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.



Мирон Фёдоров — настоящее имя популярного рэпера, известного под псевдонимом Oxxxymiron.



Как следует из карточки суда, дело рассматривалось 12.12.2022 года, но кто подал жалобу на молодого человека, неизвестно. Текст решения пока также отсутствует.

Объединённая пресс-служба питерских судов сообщает, что 24.02.2022 Федоров на своей странице «ВКонтакте» разместил видеозапись, где идущий молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, начинающуюся со слов: «Всем привет из Питера…».

«Данная запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19.09.2022», – поясняется в пресс-релизе.

Речь идёт о видеоролике, который рэпер выложил сначала в паблике Oxxxymiron, а затем перепостил на своей личной странице.

Суд назначил штраф в размере 45 000 рублей.

Напомним, в конце октября текущего года песня исполнителя «Последний звонок» была признана экстремистской, а уже в начале декабря по иску питерских прокуроров Октябрьский районный суд города зарегистрировал дело о запрете песни «Ойда».