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23 June 2023

«Роскомсвобода» просит выйти на связь троих участников «Битвы за Twitter»

Получив в Верховном суде отказ в деле о замедлении популярной соцсети, наши юристы и остальные участники процесса готовы идти в ЕСПЧ, поскольку факт нарушения их прав произошёл в 2021 году, когда россияне ещё имели право обращаться в Страсбург.
Фото: Edmond Dantès - Pexels

В марте 2021 года Роскомнадзор начал замедлять Twitter из-за отказа удалять запрещённую информацию. В августе юристы «Роскомсвободы» подали коллективный административный иск к Роскомнадзору, оспаривая его действия по замедлению. Жалоба была подана от имени 22 пользователей, которые присоединились к нашей кампании «Битва за Twitter».

«Мы прошли 4 инстанции, вплоть до Верховного Суда, где мы получили отказ. Действия Роскомнадзора „не нарушали права и свободы граждан“», – сообщает один из юристов «Роскомсвободы».

«После прохождения Верховного Суда мы готовы идти в ЕСПЧ, так как факт нарушения прав был в далёком и спокойном 2021 году», – добавляет он.

Мы уже возобновили контакт с большинством участников иска, но трое пока не вышли с нашими юристами на связь.

 

❗«Роскомсвобода» просит тех участников кампании «Битва за Twitter», кто пока с нами не связался, написать на почту [email protected]

149-ФЗ 511-ФЗ 530-ФЗ Роскомнадзор 139-ФЗ Twitter 19-ФЗ ЕСПЧ замедление «Битва за Twitter»

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