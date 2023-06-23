«Роскомсвобода» просит выйти на связь троих участников «Битвы за Twitter»

В марте 2021 года Роскомнадзор начал замедлять Twitter из-за отказа удалять запрещённую информацию. В августе юристы «Роскомсвободы» подали коллективный административный иск к Роскомнадзору, оспаривая его действия по замедлению. Жалоба была подана от имени 22 пользователей, которые присоединились к нашей кампании «Битва за Twitter».

«Мы прошли 4 инстанции, вплоть до Верховного Суда, где мы получили отказ. Действия Роскомнадзора „не нарушали права и свободы граждан“», – сообщает один из юристов «Роскомсвободы».

«После прохождения Верховного Суда мы готовы идти в ЕСПЧ, так как факт нарушения прав был в далёком и спокойном 2021 году», – добавляет он.

Мы уже возобновили контакт с большинством участников иска, но трое пока не вышли с нашими юристами на связь.

❗«Роскомсвобода» просит тех участников кампании «Битва за Twitter», кто пока с нами не связался, написать на почту [email protected]