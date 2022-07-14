КПРФ предложила исключить внесудебную блокировку сайтов с порочащими честь и достоинство сведениями

Депутаты от фракции КПРФ Николай Коломейцев, Денис Парфёнов и Юрий Синельщиков внесли в Госдуму три законопроекта, которыми предусмотрены поправки в законодательство об удалении из интернета порочащих честь и достовинство граждан сведений:

№163359-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления судебного порядка ограничения доступа к недостоверной информации)»;

№163358-8 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части установления судебного порядка ограничения доступа к недостоверной информации)»;

№163384-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (в части установления судебного порядка ограничения доступа к недостоверной информации)».

Законопроект №163384-8 направлен на установление судебного порядка ограничения доступа к недостоверной информации, которая порочит честь и достоинство гражданина (физического лица) или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления. По мнению авторов документа, принятый в прошлом году федеральный закон №260-ФЗ нарушает системность правового регулирования, поскольку не в состоянии заменить полноценную судебную проверку обоснованности мер по блокировке интернет-ресурсов.

Действующий судебный порядок восстановления прав граждан от распространения недостоверной информации соответствует принципам состязательности и равноправия сторон, обеспечивает возможность всестороннего исследования представленных сторонами доказательств, считают авторы законопроета. «По делам такой категории, как правило, назначаются судебные экспертизы (в том числе лингвистические), привлекаются специалисты, эти вопросы решаются с участием обеих сторон. Предоставление прокурору полномочий по удалению информации свидетельствует о наделении его несвойственными функциями, по существу административными», – говорится в пояснительной записке.

Кроме этого, представители КПРФ отмечают:

«Применение судебного порядка ограничения доступа к информации позволит исключить возможность использования административных полномочий по блокировке интернет-ресурса неугодных лиц с целью прекращения распространения возможно достоверной, однако нежелательной для определенных лиц информации, в том числе по материалам об общественно важных, резонансных фактах коррупции. Особую актуальность эти вопросы приобретают в период избирательных кампаний, а также при принятии решений в отношении высокопоставленных чиновников».

Также законопроектом предлалагается сконцентрировать максимальное количество подобных споров в одном суде, расположенном в Москве. Речь в данном случае идёт о Мосгорсуде. Это должно создать условия для своевременного восстановления нарушенных прав и определенные удобства, поскольку дальнейшие действия по контакту с информационными провайдерами возлагаются на Роскомнадзор, также находящийся в Москве.

Законопроект №163358-8 предлагает дополнить УПК РФ перечнем мер обеспечения производства по делу возможностью ограничения доступа к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», на основании судебного решения. Законопроект предусматривает, что при необходимости ограничения доступа к указанной информации, следователь с согласия руководителя следственного органа, дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом по месту производства предварительного расследования соответствующее ходатайство. При рассмотрении дела в порядке частного обвинения вопрос об ограничении доступа к информации рассматривается мировым судьей по инициативе частного обвинителя.

Документ №163359-8 должен устранить проблему внесудебного порядка удаления недостоверной информации, поскольку «предложенный способ явно не вписывается в систему правового регулирования, не в состоянии заменить судебную проверку обоснованности мер по блокировке интернет-ресурсов».

Уголовно-процессуальный кодекс предлагается дополнить новой мерой обеспечения по делу в виде ограничения доступа к информации по ходатайству следователя, которое будет рассмотрено судом. В данном законопроекте предполагается в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внести возможность обращения в суд с ходатайством о временном удалении информации. Ограничение доступа к информации может быть отменено судьей по заявлению защитника и (или) законного представителя юридического лица, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

«Законопроекты ослабляют органы прокуратуры и усиливают Мосгорсуд. Хорошо ли это, непонятно, потому что разработчики в пояснительной записке не обосновали, в чем же негативная роль прокуратуры и чем плох текущий порядок. Было бы разумно привести статистику или указать на избыточную нагрузку в цифрах и фактах. Этого нет, – комментирует ComNews инициативу КПРФ владелец бизнес-школы Katkov.School, член Ассоциации юристов России Павел Катков. – По поводу недостаточности срока в 10 дней для оценки прокуратурой ситуации по предмету блокировки — этот довод внутренне противоречив, так как Мосгорсуд в приводимом в пояснительной записке порядке антипиратского закона выносит определение вообще за один день. То есть суду одного дня достаточно, а прокуратуре десяти дней мало? Да и правительство ответило сдержанно и воздержалось от предметного заключения. Поэтому судьба законопроекта, который внесли три депутата, а не группа или комитет, который ослабляет прокуратуру и нагружает суд, да еще и получил такой отзыв кабмина, пока более чем туманна».

Ранее этой же группой депутатов в начале июля текущего года в Госдуму был внесён законопроект, которым предлагается отменить статью о внесудебной блокировке предвыборной агитации в интернете. Разработанные депутатами поправки направлены на установление судебного порядка ограничения и пресечения распространения в Сети агитационных материалов, в которых будут найдены нарушения законодательства о выборах и референдумах.