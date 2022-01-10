Российской электронике хотят дать преимущества при госзакупках

Министерство промышленности и торговли России предложило обязать госзаказчиков отклонять заявки на поставку техники с зарубежным процессором, если в конкурсе участвует хотя бы одна с отечественным, соответствующая требованиям технического задания. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на проект постановления.

В проекте Минпромторг рассматривается возможность введения двухуровневой системы допуска вычислительной техники на рынок государственных закупок. Отмечается, что техникой первого уровня будет считаться оборудование с российским процессором. В документе говорится, что в случае участия в конкурсе хотя бы одной заявки первого уровня, подходящей требованиям, заказчик обязан отклонить остальные. Требования распространяются на планшеты, ноутбуки, электронные книги, смартфоны, системные блоки, серверы и СХД.

Как пояснили в Минпромторге, мера призвана обеспечить «безусловное преимущество продукции на российских процессорах при осуществлении государственных и муниципальных закупок». Там рассчитывают, что новые требования будут стимулировать российских производителей использовать отечественные процессоры. Опрошенные изданием специалисты считают, что заказчики будут обходить требование Минпромторга, ставя невыполнимые для российских процессоров требования.

По закону, госструктуры должны закупать только российское оборудование, в том числе и серверное, из реестра Минпромторга. Чтобы попасть в него, компаниям необходимо подтвердить отечественное происхождение техники через соответствующую экспертизу. Российские разработчики и производители электроники отмечали, что условия министерства практически невыполнимы. Ряд крупных компаний, включая Сбер и «АЛРОСА», раскритиковали технику с отечественными процессорами на серверном оборудовании: заказчиков не устроила низкая производительность при высоком энергопотреблении и завышенной цене оборудования.