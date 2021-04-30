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April 30, 2021, 9:36 a.m.

Минцифры разработало правила применения спутниковых абонентских терминалов

Правила устанавливают обязательные требования к применению оборудования систем подвижной спутниковой связи и широкополосного доступа в сеть «Интернет».

На общественное обсуждение выложен проект приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ «Об утверждении Правил применения абонентского оборудования спутниковых систем связи и широкополосного доступа в сеть „Интернет“».

Правила устанавливают обязательные требования к применению абонентского оборудования спутниковых систем для геостационарных и низкоорбитальных систем подвижной спутниковой связи, применяемому в сети связи общего пользования и технологических сетях связи в случае их присоединения к сети связи общего пользования.

Документ разработан в соответствии со ст.41 федерального закона №126-ФЗ, пунктом 4 «Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи» и пунктом 5.2.2 «Положения о Минцифры». Приказ должен вступить в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать до 1 марта 2028 года.

В нём указано, что правила применения оборудования спутниковых систем связи и широкополосного доступа в сеть «Интернет» разработаны «в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации».

Правила устанавливают обязательные требования к применению абонентского оборудования систем подвижной спутниковой связи и широкополосного доступа в сеть «Интернет», используемого в сети связи общего пользования и технологических сетях связи в случае их присоединения к сети связи общего пользования.

Согласно правилам, абонентские станции подлежат декларированию соответствия и применяются в полосах радиочастот, разрешенных для использования Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ).

Среди требований к абонентским станциям перечислены следующие:

  • наличие уникального международного идентификационного номера (IMEI), включающего код типового образца и серийный номер абонентской станции. Изменение IMEI программными или аппаратными средствами не допускается;
  • абонентские станции оборудуются приемными устройствами систем спутникового позиционирования GPS и ГЛОНАСС. При этом определяемые с помощью систем GPS/ГЛОНАСС географические координаты передаются на станции сопряжения спутниковых систем связи и широкополосного доступа в сеть «Интернет», не реже одного раза в час. Исключается возможность искажения передаваемых на станцию сопряжения географических координат абонентской станции, определяемых с помощью систем GPS/ГЛОНАСС. Обеспечивается возможность принудительного перевода абонентских станций в режим постоянного излучения по командам со станции сопряжения;
  • абонентские станции должны поддерживать защиту абонентского и сигнального трафика в радиоканале между абонентским станцией и земной станцией сопряжения с использованием средств криптографической защиты информации;
  • абонентские станции обеспечивают выполнение процедур посылки и приема вызовов, установления, поддержания и освобождения соединений с абонентскими станциями абонентов через систему подвижной спутниковой связи и с абонентами сети связи общего пользования;
  • также они обеспечивают устойчивость установленного соединения без перерывов в передаче и приеме информации при перемещениях абонентских станций в пределах зоны обслуживания сетей подвижной спутниковой связи.

Абонентские станции подлежат декларированию соответствия.

Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 21 мая 2021 года. Если у вас есть какие-либо замечания или предложения, вы можете оставить их на странице документа.

Минцифры 90-ФЗ 187-ФЗ КИИ 193-ФЗ КИИ спутниковый интернет ГЛОНАСС GPS общественное обсуждение оборудование требования

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