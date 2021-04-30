Минцифры разработало правила применения спутниковых абонентских терминалов

На общественное обсуждение выложен проект приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ «Об утверждении Правил применения абонентского оборудования спутниковых систем связи и широкополосного доступа в сеть „Интернет“».
Правила устанавливают обязательные требования к применению абонентского оборудования спутниковых систем для геостационарных и низкоорбитальных систем подвижной спутниковой связи, применяемому в сети связи общего пользования и технологических сетях связи в случае их присоединения к сети связи общего пользования.
Документ разработан в соответствии со ст.41 федерального закона №126-ФЗ, пунктом 4 «Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи» и пунктом 5.2.2 «Положения о Минцифры». Приказ должен вступить в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать до 1 марта 2028 года.
В нём указано, что правила применения оборудования спутниковых систем связи и широкополосного доступа в сеть «Интернет» разработаны «в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации».
Правила устанавливают обязательные требования к применению абонентского оборудования систем подвижной спутниковой связи и широкополосного доступа в сеть «Интернет», используемого в сети связи общего пользования и технологических сетях связи в случае их присоединения к сети связи общего пользования.
Согласно правилам, абонентские станции подлежат декларированию соответствия и применяются в полосах радиочастот, разрешенных для использования Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ).
Среди требований к абонентским станциям перечислены следующие:
Абонентские станции подлежат декларированию соответствия.
Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 21 мая 2021 года. Если у вас есть какие-либо замечания или предложения, вы можете оставить их на странице документа.
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