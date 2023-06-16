Прокуроры считают любое размещение материалов в Instagram «экстремистской деятельностью»

В Кунцевский районный суд города Москвы направлено возражение межрайонной прокуратуры по иску fashion-блогерки Вероники Логиновой (дело №02а-0252/2023 ∼ Ма-0907/2022), которой в сентябре прошлого года пришло «предостережение о недопустимости нарушения закона» в связи с тем, что она ведёт свою деятельность в заблокированной на территории России социальной сети Instagram. Поскольку соцсеть принадлежит компании Meta, которая была признана «экстремистской организацией» на территории РФ, Кунцевская межрайонная прокуратура решила обратить внимание на известных людей, которые ведут там свой бизнес и другую публичную онлайн-деятельность.

В документе, который есть в распоряжении «Роскомсвободы», Кунцевская межрайонная прокуратура сообщает, что в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» к таковой «относятся, в том числе, финансирование экстремистской деятельности, а также либо иное содействие в её организации, подготовке и осуществлении, в том числе путём оказания информационных услуг».



Согласно вступившему в силу решению Тверского райсуда Москвы от 21.03.2022, также говорится в документе, деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена в связи с осуществлением экстремистской деятельности:

«Судом установлено, что под видом коммерческой деятельности по реализации продуктов — Facebook и Instagram Meta распространяет на территории РФ материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России, нарушает права граждан России, несёт в себе угрозу конституционному строю Российской Федерации.



С учётом изложенного, совершение действий по привлечению пользователей в сети Facebook и Instagram, а также размещение там материалов, в том числе рекламных, могут рассматриваться как форма участия в деятельности экстремистской организации и склонения к участию в ней неопределённого круга лиц».

Склонение и участие, напоминает Кунцевская межрайонная прокуратура, образует состав преступления, предусмотренные соответственно ч. 1.1 ст.282.2 и ч.2 ст.282.2 УК РФ. Административная же ответственность за нарушение законодательства о противодействии экстремизму предусмотрена ст.ст. 13.37, 20.3 КоАП РФ.



«Установлено, что Логинова В.В., несмотря на вышеуказанное решение суда, после 21.03.2022 продолжила размещение материалов в социальной сети «Instagram», что в целях предупреждения правонарушений, а также готовящихся противоправных деяний, содержащих признаки экстремистской деятельности, даёт достаточные основания для направления ей предостережения о недопустимости нарушения закона», – говорится в документе Кунцевской межрайонной прокуратуры.

Ведущий юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян удивлён таким подходом прокуроров, в котором нет конкретики, а только желание подогнать Instagram-деятельность под запрет:

«После появления этого странного предостережения мы долго пытались выяснить у прокуроров, что же они на самом деле имели в виду и какая именно деятельность на их взгляд представляют из себя правонарушение — постинг, комментирование, лайки, скроллинг или что-то еще? В ответ — одни отписки и ничего конкретного. И вот вчера на очередном слушании по делу Кунцевская межрайонная прокуратура представила свой отзыв. Их логика заключается в том, что любое размещение материалов в Instagram после 21.03.2022 может рассматриваться как «форма участия в экстремистской деятельности».



В своем иске мы также обращали внимание, что согласно закону о прокуратуре предостережение объявляется только должностным лицам, к коим наша доверительница не относится. На что прокурор ответил, что в отличие от общего правила, при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях (к которым, видимо, прокуратура относит размещение фотографий бьюти блогером), содержащих признаки экстремистской деятельности, такие предостережение допускается рассылать и гражданам. Правда, из какого нормативного документа исходит это частное правило, прокурор так и не пояснил».

«Слушание снова отложили из-за невнятной позиции прокурора, который утверждал перед судом, что нам все ответы напарвляли вовремя, несмотря на то, что мы ничего не получали, – также рассказывает юрист. – Следующее слушание будет 11 июля. Очень надеемся, что уже последнее».



«Результат этого дела может иметь довольно долгоиграющие последствия. Если суд согласится с прокурором, то боюсь, это может открыть совершенно новую практику — миллионы россиян, которые продолжают постить в заблокированном Инстаграме, могут быть признаны пособниками экстремистской организации со всеми вытекающими», – предостерегает Саркис Дарбинян.



Интересы Вероники Логиновой в суде представляет юрист, адвокат коллегии DBA&Partners Нарек Акопян.