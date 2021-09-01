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Новости
1 сентября 2021

Красноярца оштрафовали за скриншоты с высказыванием Тины Канделаки и энциклопедическим определением нацизма

Заявление на Дмитрия Полушина, который является кандидатом в краевое заксобрание и редактором KrasNews, написала предположительно представительница одной из патриотических организаций.

Октябрьский районный суд Красноярска признал кандидата в краевое заксобрание от «Зелёных» журналиста Дмитрия Полушина виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда нацизма). Мужчину оштрафовали на 1 тыс. рублей, сообщает «Тайга.Инфо».

«Поводом для обвинения стал пост от 20 февраля 2019 года. Причина у всего происходящего одна — Дмитрий Полушин активен на округе и составляет реальную конкуренцию „Единой России“», — написал кандидат в своем Instagram.

Полушину вменили скриншот высказывания телеведущей и генпродюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки о национал-социализме и определение нацизма из электронной библиотеки, которое и сочли демонстрацией запрещенной символики.

 

 

Речь идёт о твите Канделаки, который она написала в ходе своей текстовой онлайн-трансляции с ежегодного послания Президента Владимира Путина Федеральному собранию. Тину Канделаки впечатлила повестка большого послания Путина и она написала, что в стране явно «смена курса — от милитаризации к национал-социализму». Этот пост наделал много шума в Сети. Позже Канделаки объяснила, что имела в виду просто «социализм», а ошибочную публикацию удалила.

Полушин был одним из тех, кто успел заскринить её высказывание и, приложив скриншот с определением национал-социализма, опубликовал в Facebook пост, в котором высмеял генпродюсера «Матч ТВ». Этим не преминули воспользоваться недоброжелатели журналиста.

Заявление о пропаганде нацизма против журналиста написала местная жительница Ольга Суворова. Ее называют помощницей главы регионального Союза десантников Александра Шадрина, который избил Полушина в здании краевого избиркома в начале августа. На выборах в заксобрание Красноярского края Шадрин и Полушин конкурируют друг с другом на Октябрьском округе.

Законодательство о выборах запрещает в течение года избираться людям, привлеченным по этой административной статье. Вполне возможно, что теперь подобные доносы станут общероссийским трендом для борьбы с политическими конкурентами.

В августе 2019 года Полушин уже попадал в поле зрения правоохранителей за репост ролика «Кино и немцы. Планерка губернатора Александра Усса». Ролик появился в июне того же года и является отрывком из немецкой исторической драмы «Бункер». В видео описывалась выдуманная планерка красноярского губернатора Александра Усса после скандала с отчетом экс-главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко о ситуации в лесной отрасли региона.

Полушин является редактором сайта KrasNews и известным в регионе блогером.

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