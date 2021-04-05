Просветительская деятельность без ведома государства попала под запрет

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий заниматься просветительской деятельностью без разрешения властей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

А вот и просвещение под запретом. Официально: https://t.co/DMPeiHyUeu — Смирнов (@sssmirnov) April 5, 2021

Закон даёт определение «просветительской деятельности» и наделяет Правительство полномочиями контролировать её; порядок определит сам кабмин. Под просвещением там понимается «распространение знаний» и «формирование умений, ценностных установок» «вне рамок образовательных программ». Им занимаются органы власти и местного самоуправления, и «вправе» заниматься люди и юридические лица «при соблюдении требований закона».



Согласно закону, просветительскую деятельность, осуществляемую вне рамок образовательных программ, нельзя использовать для разжигания розни, в том числе через распространение недостоверных сведений об «исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов».



Закон также обяжет вузы согласовывать международный академический обмен, научные конференции и образовательные программы с участием иностранцев с министерством, которому они подчиняются.



Поправки нужны для защиты «школьников и студентов от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности», утверждает пресс-служба Госдумы.



Президиум Российской академии наук призывал отозвать законопроект. Петиция астрофизика Сергея Попова на сайте Change.org против поправок на момент написания новости собрала почти 250 тысяч подписей.

Главная цель поправок в закон «Об образовании» — борьба с иностранным вмешательством в образовательный процесс. В новой памятке разбираемся, как государство собирается контролировать просветительскую деятельность. https://t.co/3bbDKJkWq0 — Команда 29 (@Komanda29) March 31, 2021

Вступит в силу закон 1 июня 2021 года.