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April 5, 2021, 2:59 p.m.

Просветительская деятельность без ведома государства попала под запрет

Закон даёт определение «просветительской деятельности» и наделяет Правительство полномочиями контролировать её, также усложняется процедура международного сотрудничества для вузов.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий заниматься просветительской деятельностью без разрешения властей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон даёт определение «просветительской деятельности» и наделяет Правительство полномочиями контролировать её; порядок определит сам кабмин. Под просвещением там понимается «распространение знаний» и «формирование умений, ценностных установок» «вне рамок образовательных программ». Им занимаются органы власти и местного самоуправления, и «вправе» заниматься люди и юридические лица «при соблюдении требований закона».

Согласно закону, просветительскую деятельность, осуществляемую вне рамок образовательных программ, нельзя использовать для разжигания розни, в том числе через распространение недостоверных сведений об «исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов».

Закон также обяжет вузы согласовывать международный академический обмен, научные конференции и образовательные программы с участием иностранцев с министерством, которому они подчиняются.

Поправки нужны для защиты «школьников и студентов от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности», утверждает пресс-служба Госдумы.

Президиум Российской академии наук призывал отозвать законопроект. Петиция астрофизика Сергея Попова на сайте Change.org против поправок на момент написания новости собрала почти 250 тысяч подписей.

Вступит в силу закон 1 июня 2021 года.

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