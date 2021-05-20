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Аналитика
May 20, 2021, 8:38 a.m.

Facebook блокирует запрещённую в РФ информацию, но данные пользователей не выдаёт

Американская компания выпустила отчёт о прозрачности за вторую половину 2020 года с данными по Facebook и Instagram; по сравнению с 2019 годом, количество государственных запросов о данных пользователей увеличилось в два раза.

Facebook выпустил новый отчет о прозрачности за вторую половину 2020 года с данными по Facebook и Instagram.

«Мы публикуем регулярные отчеты, чтобы дать нашему сообществу представление о том, как мы обеспечиваем соблюдение наших политик, отвечаем на запросы [о раскрытии] данных и защищаем интеллектуальную собственность, одновременно отслеживая тенденции, ограничивающие доступ к технологиям Facebook», – говорится в сообщении компании.

Как признаёт сама соцсеть, ей приходится удалять или ограничивать контент по требованию властей, в том числе и России. За второе полугодие 2020 года было 1,88 таких случаев:

По требованию Роскомнадзора доступ был ограничен к 1868 материалам, поскольку они «якобы нарушали местное законодательство». Сюда входят:

  • 792 случая, относящихся к экстремизму;
  • 537 – демонстрирование поведения, связанного с нанесением себе повреждений;
  • 85 – организованная преступность;
  • 71 – оборот и использование «запрещённых товаров»;
  • 46 случаев были связаны с демонстацией сцен насилия;
  • один раз контент был заблокирован за дезинформацию о COVID-19;
  • также 1 раз контент блокировался по некоему «решению суда».

335 случаев, отмечает Facebook, были связаны с требованиями Росмолодёжи (как правило, это «АУЕ»-тематика, реклама закиси азота, шок-контент, онлайн-услуги киллеров, информация о ядах, связанные с опасностью для жизни развлечения).

Если конкретизировать по категориям контента, то постов было заблокировано 781, страниц и групп – 59, профилей – 9:

Кроме этого, доступ был ограничен к 126 аккаунтам в Instagram.

Несмотря на достаточно активное сотрудничество с властями России по части блокировок запрещённого контента, Facebook неохотно делится с ними пользовательскими данными. За второе полугодие 2020 года таких запросов от России было 20, и ни по одному из них компания не выдала никаких данных. Стоит заметить, такая политика компании продолжается с 2016 года.

В целом же за 2020 год власти РФ сделали 39 запросов на раскрытие пользовательских данных, за 2019 – 16, за 2018 – 14, за 2017 – 21, в 2016 году Россия запрашивала такие данные всего 4 раза.

Напомним, в начале мая текущего года вышел отчёт Google, продемонстрировавший достаточно высокий интерес российских властей к информации в интернете. Вторая половина прошлого года выдалась «рекордный» по госзапросам. Наиболее часто Россия просила удалить пиратский контент, а также информацию, касающуюся национальной безопасности.

Facebook Instagram Transparency Report отчет о прозрачности

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