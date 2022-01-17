Законопроект о QR-кодах в общественных местах снят с рассмотрения

Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщил в Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, добавив при этом:

«Хочу сказать слова благодарности всем за обратную связь. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения.



Спасибо большое!»

Возможно, эти слова продиктованы общением с пользователями Telegram, которым политик открыл возможность комментировать свои посты. Володин предложил им высказаться насчёт инициативы ввести QR-коды в ресторанах, барах, на транспорте и в общественных местах. По мнению властей, эти меры должны помочь в борьбе с эпидемией коронавируса. Большинство комментариев оказались крайне критического характера. Судя по всему, это стало неожиданностью для политика, как и взрывной рост количества подписчиков его канала.



Данные комментарии во многом повторили настроения регионов, где инициатива Правительства, разработавшего поправки о QR-кодах, обернулась волной протестов. Политологи и источники во властных кругах сообщали, что депутаты не могли не увидеть уровень неодобрения подобных инициатив, поэтому сначала не спешили с принятием законопроектов, затем отказались от того, который вводит электронные пропуска на транспорте, и вот сейчас — полностью сняли с повестки и законопроект о пропусках в общественных местах.



В первом чтении за проект закона о введении QR-кодов для посещения общественных мест по всей стране депутаты проголосовали в середине декабря прошлого года. Вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на заседании, настаивала, что документ не вводит каких-либо новых ограничений, а лишь предлагает единые правила работы на всей территории страны.



Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Он носит временный характер и предполагает срок действия до 1 июня 2022 года.