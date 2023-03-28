В Совфеде обсудили «привлечение граждан к админответственности на основании данных с камер»

В комитете Совета Ферации по конституционному законодательству и государственному строительству состоялось совещание на тему «Актуальные вопросы привлечения граждан к административной ответственности на основе данных, полученных с применением фото- и видеофиксации». Как сообщается в пресс-релизе на сайте Совфеда, в совещании приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители МВД России, Минтранса России, Минюста России, Минприроды, Генеральной прокуратуры РФ, Ространснадзора, Росприроднадзора, Роскомнадзора, Росстандарта, Рослесхоза, Росгидромета, органов государственной власти субъектов РФ, научно-экспертного сообщества, общественных организаций и бизнес-структур.



Вначале комитет презентовал сводный анализ практики применения камер в регионах. Большая часть проблем связана с фиксацией норм, установленных региональными законами.



Субъекты жалуются на сложности с получением у МВД персональных данных граждан по госномеру машины: полиция не всегда делится необходимыми для оформления постановлений данными — для этого нужны соглашения по обмену информацией. Порой в процессе межведомственного взаимодействия возникают задержки, из-за которых истекает срок давности привлечения к ответственности. Сегодня этот срок составляет два месяца для штрафов, выносимых на основании данных с камер. Субъекты федерации предлагают увеличить его до года. Ряд регионов предлагают обязать МВД предоставлять ИНН, серию и номер паспорта автовладельцев для направления этой информации судебным приставам.



Еще одна проблема, на которую жалуются региональные чиновники,— отсутствие права «уполномоченных лиц» (в том числе полицейских) отменять уже вынесенные штрафы самостоятельно, например, при ошибках камер. Для этого нужна жалоба гражданина или протест прокурора. Субъекты федерации предлагают поправить в связи с этим КоАП.



Итоги совещания будут использованы в «законодательной работе в сфере совершенствования применения фото- и видеофиксации», пообещал сенатор Александр Башкин.



Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько идею пролонгировать срок давности привлечения к ответственности воспринял скептически. «Получение сведений из МВД при наличии межведомственного электронного документооборота —дело нескольких минут,— пояснил он «Ъ».— Если же эти сведения получать в бумажном виде, то и года может не хватить. Тем более что годичный срок давности создает у правоприменителя ощущение, что все успеется. Работа либо вообще не делается, либо в один момент в спешке начинают рассматривать дела, по которым горят сроки». Представлять ИНН и паспортные данные тоже не слишком хорошая идея, считает Радько. «Эти сведения слишком важны, чтобы расширять к ним доступ для взыскания сравнительно небольших штрафов,— считает он. — При этом возникает риск утечки этих данных на черный рынок».



Идея ставить камеры «превентивно» в тех местах, где высокая аварийность прогнозируется, концептуально правильная, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.



«Но боюсь, что устанавливать их будут в тех местах, где выгодно с точки зрения сбора штрафов»,— говорит он. О проблеме «коммерциализации» комплексов в понедельник, выступая в Совфеде, говорил и профессор Института права и государства РАН Алексей Гришковец: многие регионы, сказал он, воспринимают камеры как способ пополнения казны и даже заранее прогнозируют штрафной доход в бюджете.



Кроме этого на совещании в Совете Федерации обсуждался вопрос внедрения по всей России приложения «Народный инспектор». Его пользователи смогут отправлять фотографии или видео дорожного нарушения. Предполагается, что приложение запустят до конца следующего года. Сейчас законопроект об использовании такого сервиса рассматривают парламентарии.



Напомним, Президент РФ Владимир Путин в декабре прошлого года поручил внедрить возможность штрафовать на нарушение правил дорожного движения (ПДД) на основе фото и видео, снятых с помощью специального приложения. Сроки, поставленные главой государства, уже прошли — поручение должно было быть исполнено до 1 июня 2022 года. В январе года текущего стало известно, что на российских дорогах «Народного инспектора» планируют запустить в 2024 году.