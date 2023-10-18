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18 October 2023

Генпрокуратура заблокирует информацию о финансировании ВСУ и обходе блокировок

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Также, согласно принятому Госдумой закону, блокировка ждёт сайты со сбором религиозных пожертвований, если осуществляющая их организация не получила соответствующего разрешения.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Patrick, JÉSHOOTS – Pexels / Canva, Imgonline

Госдума приняла закон, который в очередной раз расширяет блокировочные полномочия Генеральной прокуратуры РФ.

Изначально документ №197914-8 был направлен на ограничение доступа к информации, предлагающей оказывать финансовую помощь армии противника в условиях вооружённого конфликта и предполагал внесение изменений в федеральный закон №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», но ко второму чтению главой ИТ-комитета Госдумы Александром Хинштейном и его коллегой по комитету Антоном Горелкиным были внесены поправки, которые предполагают ещё ряд изменений в этот закон, а также в №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Генпрокуратура также сможет внесудебно блокировать не санкционированные властями религиозные пожертвования и «...сведения, позволяющие получить доступ к указанным в [вышеперечисленных] пунктах настоящей части информации или материалам». То есть по сути предлагается подвергать цензуре сайты с информацией об обходах блокировок, причём касаться это будет не только финансов для ВСУ и религиозных донатов, но и вообще всего спектра ограничений, которые входят в полномочия надзорного ведомства (пропаганда экстремизма, сайты нежелательных организаций, призывы к массовым беспорядкам, военная цензура и т.д., и т.п.).

Как и в предыдущий день, перед голосованием выступил Антон Горелкин, который обратился к депутатам с просьбой поддержать законопроект в третьем чтении. Никто из парламентариев по документу высказаться не пожелал.

В итоге закон был принят большинством голосов (все за при одном воздержавшемся):

 

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