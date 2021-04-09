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April 9, 2021, 12:57 p.m.

Минцифры: регистрация через «Госуслуги» не станет обязательной

Пользователи в России смогут выбирать — регистрироваться ли им по отдельному логину и паролю на нужной им электронной площадке или воспользоваться учётной записью государственного сервиса.

Регистрация в соцсетях и на торговых интернет-площадках через аккаунт на портале госуслуг не станет обязательной и после завершения эксперимента, который сейчас проводит Правительство, каким бы удачным ни оказался этот эксперимент. Об этом «Открытым медиа» рассказал представитель Минцифры.

По его словам, пользователи в России всегда смогут выбирать, регистрироваться ли им по отдельному логину и паролю на нужной им электронной площадке или воспользоваться учётной записью «Госуслуг».

Эксперимент по регистрации пользователей через данный госсервис начался совсем недавно и продлится до 1 июля 2022 года. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Среди участников эксперимента, указанных в постановлении правительства, оказалось и Министерство внутренних дел. Представитель Минцифры не смог пояснить, будут ли данные об авторизации через «Госуслуги» на российских площадках передаваться полицейским, если те подозревают пользователя в совершении преступления.

Пока что протестировать регистрацию через «Госуслуги» обычным пользователям нельзя, площадки ещё не готовы. Но их список уже полностью сформирован, уточнили в Минцифре. Напомним, своё согласие об участии в эксперименте уже дали «Авито», «Авто.ру» и HeadHunter.

Необходимость «верифицировать согласие на обработку данных» с помощью госуслуг возникла в связи с вступлением в силу «закона Горелкина», которым регулируется сбор и обработка персональных данных. Теперь каждый сайт обязан спрашивать пользователей, какие данные о них можно опубликовывать и передавать третьим лицам.

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