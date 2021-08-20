Роскомнадзор потребовал от Apple удалить приложение «Навальный» из App Store в связи с тем, что «деятельность ФБК запрещена на территории России». В письме ведомства говорится, что данный сервис используется «для пропаганды деятельности и реализации мероприятий» экстремистских организаций, связанных с оппозиционным политиком.

«Это важный рубеж для Apple — пойдут ли они на поводу у российских властей. Мы очень надеемся, что этого не случится, потому что наше приложение существует совершенно законно», — говорится на странице Навального в Facebook.

В июне Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), его юрлицо Фонд защиты прав граждан и штабы Навального экстремистской организацией. Гепрокуратура заявила, что ФБК «под прикрытием либеральных лозунгов занимается формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

Позднее Роскомнадзор заблокировал более 40 ресурсов, связанных с Навальным и его проектами. Кроме того, ведомство потребовало от YouTube ограничить доступ к каналам соратников Навального Леонида Волкова, Владимира Милова и Георгия Албурова, а также каналу «Навальный Live». Под блокировку попало и зеркало сайта Навального, созданное бывшим IT-консультантом Фонда борьбы с коррупцией Владиславом Здольниковым. Он отметил, что этот сайт стал первым в России, заблокированным с помощью оборудования для изоляции Рунета.