Роскомнадзор разъяснил новый закон о блокировке сайтов-рецидивистов

Роскомнадзор разъяснил, как будет работать закон о блокировке сайтов за запрещённую информацию, размещаемую неоднократно. В ведомстве отметили, что данный закон будет применяться к следующему контенту:

- детская порнография;

- пронаркотический и суицидальный контент;

- информация об изготовлении взрывчатых веществ;

- «пропаганда экстремизма и терроризма, фейки, в том числе о ходе специальной военной операции Вооруженных Сил РФ на Украине».

«Напоминаем, что ответственность за установление достоверности публикуемых материалов лежит на владельцах информационных ресурсов и редакциях СМИ. Кроме того, администрации работающих в России социальных сетей должны неукоснительно соблюдать закон о самоконтроле соцсетей, своевременно выявляя и блокируя социально опасный контент в пользовательских постах и комментариях», — говорится на сайте ведомства.

14 июля 2022 года был подписан закон, устанавливающий порядок ограничения доступа к информационным ресурсам, на которых неоднократно размещалась запрещённая информация. Согласно ему, Генеральный прокурор или его заместители теперь имеют полномочия обращаться в Роскомнадзор с требованием о постоянной блокировке СМИ и других ресурсов, а также их зеркал. Кроме того, они могут требовать лишения отечественных СМИ лицензии и иностранных журналистов — аккредитации (в случае недружественных действий или ограничений против российских СМИ за рубежом).

«Мало кого перспектива лишения лицензии Генпрокуратурой может теперь напугать, честно говоря. Те, кому дорога лицензия, давно приняли правила игры. А СМИ, которые делают самые резонансные материалы, существуют сейчас по другим законам, вообще не связанным с российским законодательством. Это как раз те самые новые технологии самоорганизации, децентрализации и автономии, за которыми, кажется, будущее», — комментировала новеллу пресс-секретарь «Роскомсвободы» Наталья Малышева.

К слову, пока Роскомнадзор и сам справляется с требованиями лишения СМИ регистрации. Накануне он направил в суд требование отобрать лицензию у «Новой газеты».

«Чем грозит лишение регистрации изданию, которое решило не выходить «до окончания спецоперации»? Прежде всего, опасностью потерять право на название. Впрочем, очевидно, что в России нынешнего образца выпуск «Новой» невозможен. Хоть во время спецоперации, хоть после нее», — отреагировал телеграм-канал «Цифровое средневековье».