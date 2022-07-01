Тема недели: «иноагентство» и потеря лицензии в условиях военной цензуры

О поправках в закон об «иноагентах»

С каждым разом новеллы в законах об «иноагентах» становятся всё абсурднее. И раньше-то эти меры не отличались логичностью, последовательностью и прозрачностью, а теперь и вовсе все прочие аргументы накрыла сверху крышка «неопределенного «влияния» иностранных источников». Теперь не нужно даже иностранное финансирование доказывать, чтобы объявить кого-то «иноагентом», просто бери и записывай в реестр любого. Это, конечно, тактика запугивания.

Теперь каждый, кто имеет свой голос, будь это СМИ, общественная организация или публичная персона, должен понимать, что за ним точно придут. И каждый теперь должен выбирать приемлемый для него уровень самоцензуры... или замолчать совсем(( Ведь под ударом оказываются все, кто сотрудничал с «иноагентом» или был как-то с ним «аффилирован», — а ведь это реальные риски для тысяч людей! И вот тут открывается вторая сторона медали. Если действительно правовое поле стало напоминать «Дикий Запад», игру без правил, может, стоит принять это и устанавливать свои правила, чтобы выигрывать?

По сути сейчас так и получается: большинство СМИ и крупных каналов, которые уже находятся под блокировкой или объявлены «иноагентами», продолжают выпускать свои материалы, иногда даже ещё азартнее. А кто-то просто перестает ставить «иноагентскую» плашку, потому что смысл этого понятия потерялся давно. Можно сделать вывод, что, чем более странные законы принимаются, тем ничтожнее они становятся для тех, против кого направлены.

О приостановке лицензии за фейки

Если говорить о том, что у СМИ теперь могут отнять лицензию за фейки, так это тоже уже какой-то догоняющий манёвр. «Роскомсвобода» следит за блокировками в СМИ, в соцсетях и и на других медиаплощадках в России: с начала военной операции блокировок уже более трёх тысяч! Сайты некоторых СМИ были заблокированы по мотивам военной цензуры и просто удалены владельцами без сохранения какого-либо архива. Кто-то продолжил работу под VPN, но явно у них тоже будут проблемы с продлением госразрешений (или их давно нет, а может, никогда и не было). Нагляден пример «Новой газеты», которая, не дожидаясь отзыва лицензии, сама ушла из-под юрисдикции такого вот законодательства.

Мало кого перспектива лишения лицензии генпрокуратурой может теперь напугать, честно говоря. Те, кому дорога лицензия, давно приняли правила игры.

А СМИ, которые делают самые резонансные материалы, существуют сейчас по другим законам, вообще не связанным с российским законодательством. Это как раз те самые новые технологии самоорганизации, децентрализации и автономии, за которыми, кажется, будущее. Но я искренне надеюсь, что старые добрые российские СМИ, которые десятилетия были эталоном качественной журналистики в России, всё же поборются ещё и будут выпускать важные материалы, используя тонкие намёки, приёмы эзопова языка и, хоть и аккуратное, сухое изложение фактов, которые скажут сами за себя. Может быть, есть ещё надежда, что они останутся окном в правду.