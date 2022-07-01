Тема недели: «иноагентство» и потеря лицензии в условиях военной цензуры

С каждым разом новеллы в законах об «иноагентах» становятся всё абсурднее. И раньше-то эти меры не отличались логичностью, последовательностью и прозрачностью, а теперь и вовсе все прочие аргументы накрыла сверху крышка «неопределенного «влияния» иностранных источников». Теперь не нужно даже иностранное финансирование доказывать, чтобы объявить кого-то «иноагентом», просто бери и записывай в реестр любого. Это, конечно, тактика запугивания.
Теперь каждый, кто имеет свой голос, будь это СМИ, общественная организация или публичная персона, должен понимать, что за ним точно придут. И каждый теперь должен выбирать приемлемый для него уровень самоцензуры... или замолчать совсем(( Ведь под ударом оказываются все, кто сотрудничал с «иноагентом» или был как-то с ним «аффилирован», — а ведь это реальные риски для тысяч людей! И вот тут открывается вторая сторона медали. Если действительно правовое поле стало напоминать «Дикий Запад», игру без правил, может, стоит принять это и устанавливать свои правила, чтобы выигрывать?
По сути сейчас так и получается: большинство СМИ и крупных каналов, которые уже находятся под блокировкой или объявлены «иноагентами», продолжают выпускать свои материалы, иногда даже ещё азартнее. А кто-то просто перестает ставить «иноагентскую» плашку, потому что смысл этого понятия потерялся давно. Можно сделать вывод, что, чем более странные законы принимаются, тем ничтожнее они становятся для тех, против кого направлены.
Если говорить о том, что у СМИ теперь могут отнять лицензию за фейки, так это тоже уже какой-то догоняющий манёвр. «Роскомсвобода» следит за блокировками в СМИ, в соцсетях и и на других медиаплощадках в России: с начала военной операции блокировок уже более трёх тысяч! Сайты некоторых СМИ были заблокированы по мотивам военной цензуры и просто удалены владельцами без сохранения какого-либо архива. Кто-то продолжил работу под VPN, но явно у них тоже будут проблемы с продлением госразрешений (или их давно нет, а может, никогда и не было). Нагляден пример «Новой газеты», которая, не дожидаясь отзыва лицензии, сама ушла из-под юрисдикции такого вот законодательства.
Мало кого перспектива лишения лицензии генпрокуратурой может теперь напугать, честно говоря. Те, кому дорога лицензия, давно приняли правила игры.
А СМИ, которые делают самые резонансные материалы, существуют сейчас по другим законам, вообще не связанным с российским законодательством. Это как раз те самые новые технологии самоорганизации, децентрализации и автономии, за которыми, кажется, будущее. Но я искренне надеюсь, что старые добрые российские СМИ, которые десятилетия были эталоном качественной журналистики в России, всё же поборются ещё и будут выпускать важные материалы, используя тонкие намёки, приёмы эзопова языка и, хоть и аккуратное, сухое изложение фактов, которые скажут сами за себя. Может быть, есть ещё надежда, что они останутся окном в правду.
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