Россиян призвали переходить на отечественные интернет-платформы

Роскомнадзор призвал россиян «регистрироваться и использовать национальные интернет-ресурсы и социальные сети» в связи с тем, что иностранные интернет-площадки начали вводить в отношении официальных российских СМИ ограничения. Например, Facebook промаркировал материалы телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру» как недостоверные, наложив также технические ограничения на поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории.

На требования Роскомнадзора немедленно разблокировать подвергшиеся цензуре российские СМИ интернет-компания Meta (владелец Facebook) не отвечает. По сообщению ведомства, такие ограничения нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей.

Ранее надзорное ведомство заявило, что СМИ и информационные ресурсы при подготовке материалов вокруг «специальной операции в связи с ситуацией в ЛНР и ДНР», обязаны использовать данные только из официальных российских источников, хотя согласно законодательству, такой обязанности у информационных ресурсов нет.