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25 February 2022

Россиян призвали переходить на отечественные интернет-платформы

Как сообщил Роскомнадзор, иностранные соцсети промаркировали материалы телеканала «Звезда», изданий «Лента.ру», «Газета.ру» и «РИА Новости» как недостоверные и наложили ограничения на поисковую выдачу их публикаций, чем (как считает госорган) нарушили право российских пользователей на свободное получение информации.

Роскомнадзор призвал россиян  «регистрироваться и использовать национальные интернет-ресурсы и социальные сети» в связи с тем, что иностранные интернет-площадки начали вводить в отношении официальных российских СМИ ограничения. Например, Facebook промаркировал материалы телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру» как недостоверные, наложив также технические ограничения на поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории.

На требования Роскомнадзора немедленно разблокировать подвергшиеся цензуре российские СМИ интернет-компания Meta (владелец Facebook) не отвечает. По сообщению ведомства, такие ограничения нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей.

Ранее надзорное ведомство заявило, что СМИ и информационные ресурсы при подготовке материалов вокруг «специальной операции в связи с ситуацией в ЛНР и ДНР», обязаны использовать данные только из официальных российских источников, хотя согласно законодательству, такой обязанности у информационных ресурсов нет.

соцсети Роскомнадзор Facebook СМИ модерация Meta

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