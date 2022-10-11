РКН сообщил о регулярном обновлении списка заблокированных VPN-сервисов

Роскомнадзор регулярно обновляет перечень VPN-сервисов, работающих в России, и ограничивает доступ к тем из них, кто нарушает законодательство РФ. Об этом в ведомстве сообщили в ответ на запрос ТАСС о дополнительной блокировке VPN-сервисов.

Ранее, по данным СМИ, в телеграм-каналах появилась информация о том, что Роскомнадзор в скором времени может ограничить доступ в России к ряду популярных VPN-сервисов, таких как Cyberchost VPN, Mcafee VPN, Quark VPN, Ultrasurf VPNm, VPN Super Unlimited Proxy, Zenmate VPN, VPN Russia - Unblock Proxy и VPN HUB.

Напомним, летом Россия стала второй (после Индии) по числу скачиваний VPN-сервисов в марте-июле. Рост загрузок мог быть связан с увеличением количества популярных ресурсов и с ограничениями в отношении самих VPN-сервисов.

Российские пользователи стали активно скачивать VPN-сервисы после 24 февраля. Первый пик популярности происходил на фоне новостей о замедлении скорости доступа к Twitter, а также блокировки Facebook и Instagram. В конце мая — начале июня Роскомнадзор начал блокировать отдельные VPN-сервисы.

О том, как выбрать надёжный VPN-сервис и что делать, если его заблокировали, читайте в наших карточках. А ещё — скачивайте Censor Tracker.