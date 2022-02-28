«Роскомсвобода» теперь есть в Tor

«Роскомсвобода» открыла свою страницу в Tor.

rksnetorofbj675vpfif3kocq5qqnjdcx7ed35yqhlhh6wcx4h2thpyd.onion

Ресурс доступен, как и любой другой «скрытый сервис» в этой сети. Если вы пользуетесь Tor и открываете там другие «луковые» ресурсы, то сможете открыть и наш. Единственное, возможно, вам понадобится скачать свежую версию Tor/TorBrowser/Orbot (в зависимости от того, чем именно пользуетесь).

Мы завели свою страницу на случай, если начнутся массовые блокировки и наш обычный сайт у вас не откроется. Кроме того, в Tor можно найти и наш реестр запрещённых сайтов — вот по этому адресу.

reestril7e5uggg253txfmwdt3elhejj3f3hv2gj7erx6qfzagibybid.onion

«Tor, по сути, является меш-сетью: трафик, передаваемый через неё, всегда найдёт путь между отправителем и получателем, если хоть где-то на пути есть даже самая узкая «лазейка», позволяющая осуществить доставку», — поясняет наш технический специалист Вадим Мисбах-Соловьёв.

Что такое Tor и почему эта сеть поможет нам остаться на связи, читайте в этих карточках. Как установить Tor Browser — тут. К слову, в текущей ситуации не забывайте также и про наш совместный с DOXA «антиблокировочный» гайд.

Ранее сегодня сайт DOXA полностью заблокировали из-за материала «Справочник для антивоенных споров в семье и на работе».