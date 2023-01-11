Дайджест преследований СМИ: декабрь’2022

RSF: журналисты оказываются в тюрьме всё чаще

«Репортёры без границ» (Reporters Sans Frontières, RSF) подвели итоги 2022 года: на 1 декабря 535 журналистов в мире задержаны (антирекорд за все годы подсчёта), 65 взяты в заложники, 57 убиты и 49 пропали без вести. Приговор на 22 года колонии российскому экс-журналисту Ивану Сафронову — самый тяжкий из зафиксированных RSF в 2022 году.

«Авторитарные режимы всё чаще сажают журналистов в тюрьмы», — сделали вывод в организации.

Шторм вокруг «Дождя»

В начале декабря в Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала «Дождь», после того как ведущий Алексей Коростелёв прямом эфире назвал российскую армию «нашей» и посочувствовал мобилизованным. Слова Коростелёва вызвали недовольство в соцсетях у некоторых латвийских политиков, которые заявили, что Коростелёв и «Дождь» помогают российской армии, проводящей «специальную военную операцию» в Украине. Ещё ранее «Дождь» оштрафовали за карту с Крымом в составе РФ и слова «наша армия» по отношению к ВС РФ. Таким образом, телеканал получил три предупреждения, последнее и привело к лишению лицензии, несмотря на то, что «Дождь» уволил Коростелёва. Латвия внесла журналиста в чёрный список.

Позднее генеральный директор телеканала Наталья Синдеева в интервью «Медузе» рассказала, что телеканал «Дождь» продолжит вещание, но уже без трансляции в кабельных сетях; что касается переезда из Латвии, то «мы давно уже об этом думали». Кроме того, Синдеева назвала ошибкой решение уволить Коростелёва. Однако Главред «Дождя» Тихон Дзядко заявил, что не вернёт уволенного журналиста.

Вслед за Латвией прекратили вещание канала и Эстония с Литвой, поскольку именно лицензия Латвии давала право транслировать контент в том числе на их территории.

«Но есть и хорошие новости. В ситуации, когда правительство Латвии лишает «Дождь» лицензии на вещание, вокруг телеканала сплачивается журналистское сообщество. В особенности русскоязычное, но даже Ассоциация журналистов Латвии выпустило стейтмент о том, что считает действия своего государства несоразмерными произошедшему и называет это негативным прецедентом. Под заявлением «Медузы», много лет уже работающей в Риге и, по сути, тоже находящейся под ударом, подписались сотни журналистов из разных стран мира, а также редакционные коллективы, НКО и общественные деятели. Это настоящая солидарность людей, работающих для того, чтобы общество знало правду. Они пишут у себя на страницах, что когда-нибудь они снова все поссорятся, но пока сейчас время быть вместе и стоять за общее», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь «Роскомсвободы» Наталья Малышева.

«Репортёры без границ» (RSF) призвали латвийский медиарегулятор не отзывать лицензию «Дождя». Немецкие журналисты тоже обратились к властям с призывом Латвии вернуть лицензию российскому независимому телеканалу «Дождь».

«Свобода прессы универсальна, это касается и Латвии — вне зависимости от того, насколько велик страх перед соседней Россией», — заявил председатель Немецкого союза журналистов Франк Ибераль.

«Роскомсвобода» присоединилась к заявлению «Медузы».

«Мы выступаем против таких радикальных мер, нарушающих не только права СМИ, но и право людей на доступ к информации — вне зависимости от источников. Мы должны знать разные мнения и не сужать их спектр до одного единственно верного, как кажется конкретному чиновнику или ведомству», — заявил глава «Роскомсвободы» Артём Козлюк.

29 декабря стало известно, что Латвийское управление по делам гражданства и миграции (PMLP) решило не отменять рабочие визы для сотрудников телеканала «Дождь».

«Текучка»

30 ноября Генпрокуратура РФ подготовила список нарушений, которые могут стать основаниями для запрета деятельности российских и иностранных СМИ:

распространение под видом достоверных «сообщений недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу причинения вреда» гражданам, имуществу, нарушения общественного порядка или работы важных объектов;

«фейки» об использовании армии и деятельности российских госорганов за рубежом; «дискредитация» ВС РФ;

распространение под видом достоверных сообщений с ложной информацией «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» и мерах по обеспечению безопасности и территорий;

информация, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность;

явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России и её госорганам;

информация с призывами «к несанкционированным публичным мероприятиям»; к введению санкций в отношении России; информация, «содержащая оправдание экстремистской деятельности».

2 декабря журналистку Наилю Муллаеву арестовали на шесть суток по статье о повторном нарушении на митинге и оштрафовали на 30 тыс. руб. за «дискредитацию» российской армии. По словам адвоката Муллаевой Руслана Игнатьева, оба наказания связаны со сделанным девушкой репостом об акции 24 сентября.

3 декабря журналист и глава проекта «Антикоррупционный комитет» Амыр Айташев покинул Россию. Ранее его штрафовали по статье о дискредитации армии и выдали официальное предупреждение о возможном уголовном преследовании в случае третьего правонарушения.

4 декабря «Коммерсантъ» отменил оплаченную подписку на фотоархив Таисии Бекбулатовой. «Признание иноагентом — это не дискриминация, говорили они. Ха-ха», — отреагировала девушка.

5 декабря информационное агентство Sakh.com объявило, что прекращает своё существование из-за невозможности продолжать журналистскую деятельность «в условиях постоянных блокировок».

5 декабря стало известно, что оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, критиковавший главу ЧР Рамзана Кадырова, убит в Швеции.

6 декабря видеохостинг YouTube заблокировал RT Balkan.

7 декабря суд в Чебоксарах оштрафовал заслуженного работника культуры и редактора оппозиционной чувашской газеты «Взятка» Юрия Пичугина на 40 тыс. руб. по статье о дискредитации российской армии.

7 декабря суд оставил в силе приговор экс-журналисту Ивану Сафронову. По статье о госизмене экс-журналиста приговорили к 22 годам колонии строго режима.

8 декабря суд отказал журналисту Дмитрию Колезеву в иске к Владимиру Соловьёву о защите чести и достоинства.

Напомним, в сентябре главный редактор издания Republic Дмитрий Колезев подал иск в Тверской суд Москвы. Причиной стали слова Владимира Соловьёва в эфире «России-1», который обозвал Колезева подонком и сотрудником иностранных спецслужб, а в своём стриме «Соловьев.Лайв» — «предателем Родины».

Колезев требовал от Соловьёва публично опровергнуть оскорбительные высказывания в свой адрес и выплатить компенсацию в миллион рублей, однако суд отверг почти все ходатайства адвоката, отказав в проведении лингвистической экспертизы высказываний Соловьёва.

9 декабря Мосгорсуд взыскал с МВД 1,5 млн руб. в пользу журналиста Ивана Голунова, которого в 2019 году задержали по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков. При этом изначально журналист подавал иск на 5 млн руб. к задержавшим его полицейским, но апелляционный суд отклонил это требование. Голунов рассказал, что направит взысканную сумму на благотворительность.

13 декабря Верховный суд Республики Саха (Якутия) отменил решение о штрафе за «дискредитацию армии» Тимофею Ефремову. Суд вернул дело на новое рассмотрение.

13 декабря силовики пришли с обыском к матери издателя «Медиазоны» Петра Верзилова.

14 декабря суд в Москве заочно арестовал сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина.

14 декабря журналисту Андрею Караулову изменили статус со свидетеля на подозреваемого в деле о клевете в отношении главы Ростеха Сергея Чемезова.

15 декабря Генпрокуратура утвердила обвинение журналисту Александру Невзорову о «дискредитации» российской армии. Материалы заочно рассмотрит Басманный суд.

17 декабря стало известно, что суд потребовал заблокировать сайт владимирского издания «Резонанс» из-за инструкции по уклонению от мобилизации.

21 декабря Госдума приняла закон о пожизненном наказании за диверсии и их пропаганду.

«Под пропагандой диверсии законодатели понимают деятельность по распространению материалов или информации, направленных на формирование у лица убеждённости в необходимости осуществления диверсионной деятельности, а под оправданием — публичные заявления о признании целей и практики диверсионной деятельности правильными, нуждающимися в поддержке и подражании», — анализирует Центр защиты прав СМИ.

22 декабря на бывшего журналиста Znak.com Игоря Пушкарёва составили протокол о «дискредитации» армии после жалоб петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

23 декабря Верховный суд РФ отказался признать незаконным решение первой инстанции своего же суда о прекращении деятельности сайта «Новой газеты» по требованию Роскомнадзора.

26 декабря руководителя Bellingcat Христо Грозев объявили в розыск в РФ.В октябре 2021 года Минюст РФ признал Bellingcat СМИ-«иноагентом». В июле этого года Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность Bellingcat.

26 декабря Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала «Дождь».

27 декабря стало известно, что телеканалам поручили увеличить число фильмов о традиционных ценностях.

«…подготовить информацию о количестве просветительских и образовательных программ, документальных и художественных фильмов и сериалов, а также иных сюжетов, направленных на сохранение семейных ценностей, развитие и обучение детей, поддержание духовно-нравственных традиций и пропаганду многодетности, транслируемых либо планируемых к трансляции в эфирах соответствующих телеканалов с предоставлением информации о количестве эфирных часов, выделяемых на данные программы в сутки с указанием возрастной градации и наименований программ», — говорится в поручении Минцифры.

28 декабря на журналиста Сергея Резника завели четвёртое подряд уголовное дело — на этот раз за «публичное одобрение насилия в отношении военкомов».

29 декабря стало известно о закрытии старейшего в регионе независимого новгородского СМИ «Новая новгородская газета». Своё решение руководство издания объяснило экономическими трудностями и существующими для авторов издания рисками. О других СМИ, закрытых в России под давлением цензуры и силовиков, читайте на сайте проекта «Кто ответил за слова».

«Иноагентом» теперь может стать действительно любой

С 1 декабря 2022 года вступил в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он подразумевает, например, следующее:

все «иноагенты» теперь будут в одном реестре;

«иноагенты» должны ставить на своих материалах новые пометки;

Минюст начнёт публиковать персональные данные «иноагентов»;

Минюст будет вести список лиц, аффилированных с «иноагентами».

15 декабря суд впервые оштрафовал объявленного «иноагентом» блогера Андрея Алексеева за недостаточно большие буквы маркировки.

В декабре в список внесли The Bell, журналистов Дмитрия Любимова, Юлию Таратуту, Андрея Колесникова, Анастасию Жвик, Глеба Пьяных, и — «Роскомсвободу».

Мы не согласны с данным решением и обжалуем его.

Мы являемся патриотами своей страны, ведь настоящие патриоты — это не те, кто до безумия восхваляют свое правительство, а те, кто любят свою Родину и могут говорить правду тем, кто от лица государства наделил себя властью, даже тогда, когда эта правда кажется неудобной.