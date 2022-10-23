На орбиту выведен российский аналог Starlink и OneWeb

Три космических аппарата «Гонец-М» и первый спутник федерального проекта «Сфера» — «Скиф-Д» доставлены на заданные орбиты. Об этом госкорпорация «Роскосмос» сообщает на своём сайте.

«Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит спутники на заданные орбиты», – рассказали в госкорпорации.

Спутники «Гонец-М» предназначены для передачи данных и предоставления услуг подвижной спутниковой связи мобильным и стационарным абонентам в любой точке Земли. С 2005 года на орбиту было выведено 22 таких аппарата.

«Скиф-Д» предназначен для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса. Он стал первым спутником федерального проекта «Сфера», куда войдут пять спутниковых группировок связи и пять спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли.

Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в рамках проекта «Сфера» будет создана спутниковая группировка более чем из 600 отечественных космических аппаратов. По словам чиновника, основной целью проекта является достижение высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности России.

По словам специалистов, по своим характеристикам «Скиф» ближе к западным проектам по скорости передачи данных, чем ещё один проект «Роскосмоса» — «Экспресс-РВ». Три спутника «Экспресса» планируется запустить в 2026 году, но они не смогут обеспечивать потребителей скоростным интернетом из-за высокой задержки, поскольку это высокоорбитальная группировка. В то же время, для их запуска достаточно нескольких спутников, а для «Скифа» потребуется до сотни.