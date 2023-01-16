Российские разработчики систем распознавания лиц похвастались ростом выручки

В 2022 году выручка российских разработчиков искусственного интеллекта для распознавания лиц выросла на 30-35%. Об этом пишет «Ъ».

По словам гендиректора VisionLabs Дмитрия Маркова, в 2022 году выручка компании составила около 1,4 млрд руб., что на 30% больше результата за 2021 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за 2021 год составила 842 млн руб., чистый убыток — 114 млн руб. «В 2022 году мы продолжили международную экспансию, рынки Южной Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии всегда были для VisionLabs ключевыми»,— отметил Марков.

Выручка NtechLab в 2022 году увеличилась на 35%, причем почти удвоились международные продажи, рассказал представитель компании. По данным «СПАРК-Интерфакс», ее выручка за 2021 год составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 88 млн руб. В NtechLab утверждают, что с 2018 года ее среднегодовой темп роста продаж превышает 100%. По словам представителя компании, на внешних рынках выручка увеличивается благодаря новым проектам на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и СНГ: «Всего в 2022 году решения были проданы в 26 стран».

Но увеличить доходы за рубежом удалось в 2022 году не всем. В RecFaces сообщили, что на фоне общей геополитической ситуации многие рыночные механики перестали работать, в связи с чем пришлось заново выводить бренд на зарубежные рынки.

Продажи решений на основе AI в целом растут на 5–10% быстрее, чем общесистемного софта, но по мнению экспертов, в текущем году самыми востребованными станут решения для кибербезопасности и облачные платформы.

По мнению «Роскомсвободы», распознавание лиц является технологией двойного назначения и грозит не только утечками биометрических данных, но также нарушением прав россиян, что мы все могли наблюдать в прошлом году, когда по камерам видеонаблюдения в метро и других местах массово задерживали участников акций протеста, правозащитников, а также обычных граждан. Мы фиксируем истории с такими случаями.

Например, Александр Жаров рассказал нам о том, как его трижды безосновательно задерживали прошлым летом по камерам. С него требовали оставить отпечатки пальцев, обещая сразу отпустить домой и убрать из баз данных, на что молодой человек отвечал отказом.



В том же московском метро задерживали девушку Дарью, когда сработала система распознавания лиц «Сфера» 21 сентября прошлого года, когда она ехала с работы. В тот же день в столице должен был состояться митинг и, видимо, это стало причиной задержания.



23 и 30 сентября был задержан активист Павел Иванов, и тоже в метро на основании срабатывания «Сферы».



«Ну то, что слежка будет расти — очевидный факт, – рассуждает один из экспертов «Роскомсвободы». – Что же остаётся делать? Правозащитникам — просвещать людей. Только гражданское общество может требовать отчётности по такой технологии. Гражданское общество — это участие каждого человека, то есть от нас с вами зависит, как эта технология будет применяться завтра».



Напомним, «Роскомсвобода» выступает за введение моратория на использование систем распознавания лиц.

Мы создали специальный сайт, где освещаем все новости по теме распознавания, а также рассказываем истории пострадавших от бесконтрольного применения этой технологии.