«Похоже на блокировку» – челябинские пользователи жалуются на работу мессенджера Facebook

Ближе к полуночи по местному времени пользователи в Челябинске заметили проблемы в работе Facebook. Основные жалобы:

не отправляются личные сообщения;

не запускается или загружается очень медленно Facebook-видео.

В первом случае сбой касался в основном мессенджера для мобильных телефонов, затем пользователи заметили, что сообщения не отправляются и в десктопной «личке». Работа самой соцсети также оставляла желать лучшего (долго грузились картинки, не сразу отображались комментарии), однако публиковать посты на собственных страничках и писать ответы челябинцы всё же могли.

Вскоре выяснилось, что проблема не только там, но и в Магнитогорске (Челябинская обл.). Имеет ли она всеобластной масштаб, пока неизвестно.

Некоторые предположили, что причина — в использовании властями DPI для тестирования блокировки сервисов самой крупной в мире соцсети, как это было прошлым летом с оппозиционными ресурсами.



Для проверки дееспособности Facebook пользователи попробовали вести переписку друг с другом и получили примерно одинаковые результаты. Как рассказывает большинство из них, при попытке отправить в мобильном мессенджере или в «личку» на стациональном компьютере любой текст, сообщение долгое время «висит» неотправленным. В таком состоянии оно может пребывать длительно, иногда часами.

Порой сообщения всё же приходят, но очень медленно, словно пропускная способность интернета в данный момент заметно ограничена. «Даже коротенькое сообщение „Test” идёт как будто бы пакетами, как фильм грузится через торрент», – делится впечатлениями одна из челябинских пользовательниц.

При использовании VPN проблема исчезала, сообщения моментально уходили адресатам. То же самое касается других сервисов Facebook. «Многие ресурсы по открытой линии работают медленнее, чем через VPN», — сообщила жительница Магнитогорска.

Нижегородский IT-эксперт Илья Вайцман, комментируя сложившуюся ситуацию, также посоветовал использовать VPN:

«В 2022 году в России без VPN просто опасно выходить в Сеть».

По его мнению, всё это похоже на задействование Роскомнадзором так называемых «технических средств противодействия угрозам» (ТСПУ).

Попытки связаться с операторами связи пока не привели к решению проблемы — по их словам, с их стороны нет никаких сбоев, а данными о возможном использовании ТСПУ они не располагают:

«К сожалению, нет данной информации по блокировке трафика в соц.сетях».

По словам пользователей, операторы охотно идут на диалог, даже пытались внести изменения в настройки доступа в интернет, но это не привело к улучшению работы американского сервиса. Никак не помогли смена браузера, перезагрузка гаджетов, переустановка приложений.

Медленная или даже почти парализованная работа мессенджера Facebook была зафиксирована практически у всех южноуральских провайдеров (и мобильного, и проводнонго интернета):

Ростелеком;

Tele2;

Мегафон;

ТТК;

Интерсвязь;

Билайн.

Другие регионы о сбоях в работе Facebook не сообщали. Точечно проверены Москва, Санкт-Петербург, Когалым и Уфа — там соцсеть функционирует без изменений.

Между тем, не все и в Челябинске пожаловались на сбои в Facebook — из двух десятков опрошенных пользователей двое сообщили, что соцсеть работает как обычно. Сервисы по мониторингу блокировок никаких сбоев в работе соцсети также не зафиксировали, однако здесь стоит сразу оговориться, что не во всех регионах у них есть свои датчики, а блокировки с помощью DPI не всегда возможно увидеть, и в публичных выгрузках Роскомнадзора они отсутствуют.

По какой причине происходит такой сбой, да ещё и столь «выборочный» (всего два крупных города Челябинской области), до сих пор неизвестно. Сама соцсеть пока не издавала никаких пресс-релизов, в прессе также нет об этом никаких сведений.

Как сообщают нам сами пользователи, проблема с работой мессенджера Facebook не устранена. Видео уже загружается, однако с явным притормаживанием.

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