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2 November 2022

Роскомнадзор потребовал от Scratch оставить при регистрации только мужской и женский пол

Образовательная платформа для создания программ и визуальных проектов действительно предлагает разные варианты, которые надзорное ведомство охарактеризовало как «несоответствующие российским традиционным ценностям».

Роскомнадзор потребовал от платформы Scratch изменить систему регистрации для российских пользователей, оставив при регистрации «только два варианта пола — мужской и женский». В пресс-релизе надзорного ведомства сказано:

«Ранее появилась информация о том, что образовательный сервис Scratch на этапе регистрации предлагает пользователям различные варианты выбора пола, включая несоответствующие российским традиционным ценностям».

РКН также уведомил администрацию сервиса, об «избыточности собираемых данных, так как в России мужчины и женщины имеют равные права, в том числе на получение образования».

Scratch — крупнейшее в мире сообщество программирования для детей и язык программирования с простым визуальным интерфейсом, который позволяет молодым людям создавать цифровые истории, игры и анимацию.

При регистрации сервис действительно предлагает пользователю на выбор несколько вариантов, в том числе и подразумевающий отказ сообщать свой пол:

Программы на «Скретче» состоят из графических блоков, подписи к которым зависят от выбранного для интерфейса языка. Может быть выбран один из 50 языков интерфейса, включая русский.

Роскомнадзор образование ЛГБТ программирование гомофобия Scratch

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