Роскомнадзор потребовал от Scratch оставить при регистрации только мужской и женский пол

Роскомнадзор потребовал от платформы Scratch изменить систему регистрации для российских пользователей, оставив при регистрации «только два варианта пола — мужской и женский». В пресс-релизе надзорного ведомства сказано:

«Ранее появилась информация о том, что образовательный сервис Scratch на этапе регистрации предлагает пользователям различные варианты выбора пола, включая несоответствующие российским традиционным ценностям».

РКН также уведомил администрацию сервиса, об «избыточности собираемых данных, так как в России мужчины и женщины имеют равные права, в том числе на получение образования».

Scratch — крупнейшее в мире сообщество программирования для детей и язык программирования с простым визуальным интерфейсом, который позволяет молодым людям создавать цифровые истории, игры и анимацию.

При регистрации сервис действительно предлагает пользователю на выбор несколько вариантов, в том числе и подразумевающий отказ сообщать свой пол:

Программы на «Скретче» состоят из графических блоков, подписи к которым зависят от выбранного для интерфейса языка. Может быть выбран один из 50 языков интерфейса, включая русский.