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4 December 2023

Соцсети получили первые штрафы по закону о самоцензуре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Интернет-ресурсы с суточной посещаемостью свыше 500 тыс. обязаны самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к контенту, признанному незаконным.

Социальные сети получили первые штрафы за нарушение закона о самоцензуре. По данным Роскомнадзора, с 1 сентября было составлено 14 протоколов, 8 их них пока находятся в суде. Остальные 6 уже рассмотрены, по ним платформа Pinterest получила 900 тыс. руб. штрафа, Twitch — 900 тыс. руб., Google — 900 тыс. руб., TikTok — 750 тыс. руб., Telegram — 900 тыс. руб. и Likee — 800 тыс. руб

Закон о самоцензуре соцсетей вступил в силу 1 февраля 2021 года (однако поправки в КоАП РФ — только 1 сентября 2023 года). Согласно этой норме, интернет-ресурсы с суточной посещаемостью свыше 500 тыс. пользователей признаются соцсетями и вносятся в соответствующий реестр. На эти площадки ложится обязанность самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к следующим видам контента, признанного незаконным:

  • материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних;
  • информация, склоняющая детей к совершению опасных незаконных действий;
  • данные о способах изготовления и использования наркотиков;
  • информация о способах совершения самоубийства и призывах к нему;
  • реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;
  • информация, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти;
  • призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Кроме того, соцсети должны ежегодно публиковать отчёт о результатах проделанной работы и завести форму для обращения пользователей.

Первыми в реестр в 2021 году попали Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Эксперты предполагали, что закон может быть направлен и на обязательную блокировку контента оппозиционных политиков.

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