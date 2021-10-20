Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков

Зюзинский суд Москвы оштрафовал блогера Юрия Дудя на 100 тыс. руб. по делу о пропаганде наркотиков в интернете. На заседании должны были заслушать результаты психолого-лингвистической экспертизы, призванной определить, имела ли место ли пропаганда наркотиков в интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Сообщается, что оценку контенту дали в Научно-исследовательском центре судебной экспертизы и криминалистики ФГУ имени К. Э. Циолковского в Калуге. Его сотрудники нашли в интервью Дудя «признаки психологического воздействия на массового адресата с целью создания положительного образа опытного наркопотребителя». В беседе с обоими героями Дудь действительно поднимал тему наркотиков, но перед фрагментами, где идет речь об их употреблении, журналист ставил дисклеймер о вреде этих химических веществ.

По данным СМИ, донос на Дудя написала «Лига безопасного интернета» (ЛБИ). ГУ МВД России по Москве возбудило административное дело после проверки интервью, а судебная экспертиза подтвердила наличие пропаганды наркотиков в двух интервью блогера, после чего дело и было отправлено в Зюзинский райсуд. Ранее рэпера Моргенштерна также оштрафовали на 100 тыс. руб. за «пропаганду наркотиков» в видеоклипах «Розовое Вино-2» и «Фэмили». На него тоже жаловась ЛБИ, а ещё некий экс-депутат Дмитрий Носов.

Из-за ограничений в связи с коронавирусом суд был без слушателей и журналистов. Дудь на заседание не пришёл. Его адвокат Ильнур Шарапов заявил, что обжалует решение о штрафе.