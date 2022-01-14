Тема недели: блокировки и шатдаун в Казахстане

Технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров

В самом начале в Казахстане пробовали использовать технологию DPI для блокировки различных сервисов. Когда не получилось, устроили шатдаун по всей стране (звонили провайдерам и просили отключить оборудование). А не получилось потому, что в Казахстане DPI применяется не для суверенного интернета, фильтрации, а для анализа и приоритезации трафика. Для блокировок же нужны специальный софт, иногда специальное оборудование, а также тренировки, которых в Казахстане, конечно же, не было. Поэтому казахи попробовали использовать то, что у них было, – и не получилось.

Шатдаун же уже ничто не поможет обойти — это полное отключение интернета. Если случился шатдаун, предположим, можно воспользоваться каким-нибудь модемом, но вряд ли его стоит серьёзно воспринимать как инструмент обхода блокировок.

Пока же нет шатдауна, а идут блокировки, например, по DPI (как происходит и в России), помогают VPN с обфускацией, Lantern, Tor.

Руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк

Отключение интернета — это неадекватная мера воздействия на общественные коммуникации. Это аналогично тому, как отключить электричество, перекрыть водопровод и канализацию и т.д. Это может подтолкнуть к коллапсу очень многие отрасли человеческой жизнедеятельности — как социальные, так и экономические. К тому же, среди прочего, нарушаются принципы свободы доступа к информации и её распространения.

Ещё хуже, когда отключения интернета переходят в стабильный график, очень многие процессы, как на местном уровне, так и на общегосударственном начинают стабильно трансформироваться в регрессивном русле — идёт отставание страны на общемировом фоне по самым разным областям. Слишком сильно онлайн-коммуникации уже интегрированы во все общечеловеческие процессы — политические, коммерческие, научные, развлекательные, социальные. Регулярные массовые отключения интернета в той или иной стране ведут к деградации всех этих процессов. Блокируя свободные коммуникации — любое государство тем самым стреляет себе в ногу.

О том, как выбрать себе VPN, читайте у нас здесь.