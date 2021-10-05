Путин предлагает усилить контроль государства над «детским сегментом» интернета

На встрече с участниками конкурса «Учитель года – 2021» Владимир Путин затронул тему подрастающего поколения, в частности — онлайн-пространства, в котором они проводят значительную часть времени. Некоторые его заявления, как это уже часто бывало, носят несколько противоречивый характер, а в вопросах влияния интернета на детей Президент по-прежнему опирается на непроверенные факты, которые даже представители власти подвергали сомнению.

Путин рассказал об опасностях интернета для детей https://t.co/SqoQkJb7i3 — rgrus (@rgrus) October 5, 2021

Путин заявил, что в каждой школе должны появиться советники по воспитанию. Они будут обсуждать с детьми политику и митинги. «В современном мире, таком бурном, таком напряженном и требующем такой эмоциональной отдачи от любого, в том числе от маленького человека, конечно, очень важна помощь таких людей, профессиональных людей», — сказал он про советников.

Кроме этого, по словам Президента, российские школы должны пользоваться государственными информационными ресурсами, однако, «это не значит, что мы должны свести до минимума здесь пространство свободы»:

«Но есть один вопрос, мимо которого мы не можем пройти, не обратив на него внимания, этот вопрос называется обеспечение интересов детей, граждан, связанных с персональными данными, потому что все эти информационные ресурсы так или иначе сводятся к сбору персональных данных. И здесь, конечно, только с государства можно спросить за их рациональное использование и за обеспечение безопасности людей. Даже исходя только из этого, [информационные] ресурсы в школах должны быть государственными».

Это условие не означает, что такие информационные ресурсы и платформы нужно «закрыть», «зачехлить». «Нет, это значит, что они должны быть поставлены под контроль государства», — сказал Президент.

По его словам, нужно продумать и законодательное регулирование этого вопроса, в том числе предусмотреть возможность корректировки.



«Нужно лицензировать эту деятельность. Но точно совершенно, что это все должно быть под контролем государства. Это очевидная вещь. Прежде всего, связанная с обеспечением безопасности», — сказал Путин.



Какие именно ресурсы имел в виду Президент, какому лицензированию их нужно подвергнуть, в этом случае не совсем понятно.

Весь мир решает вопросы безопасности детей в интернете, но есть люди, которые ради собственной наживы доводят их до суицида в сети, также заявил Путин, комментируя тему онлайн-деятельности подрастающего поколения:

«Весь мир этим занят и озабочен. И мы не исключение... Мы знаем, к сожалению, о том, что всякие бессовестные люди, которые не думают ни о чем, кроме наживы, используют интернет для извлечения прибыли по максимуму. И, извините за моветон, плевать они хотели на судьбы людей и детей. Поэтому здесь и доведение детей до суицида, здесь и детская порнография».

Видимо, здесь у Президента была отсылка к так называемым «группам смерти» или историям про «синего кита», по которым так и не было проведено соответствующего исследования, однако законы, вводящие наказание за модерацию таких групп, были приняты. При этом многие эксперты в области психологии, а также сами сотрудники МВД отрицали большое влияние соцсетей на статистику по самоубийствам.

«Ну чего угодно там [в интернете], — заявил он, — и всякая белиберда информационная, которая с ума сводит детей, доводит их до крайних... даже не хочу сейчас говорить... до каких событий! Мы их знаем, к сожалению. И у нас в стране тоже происходит».



Здесь Президент похвалил интернет- и мультимедиа-компании, создавшие общественную организацию, «тоже обратив внимание на [эту] сторону их деятельности для того, чтобы обеспечить интересы наших детей». Опять же, какую именно организацию он имел в виду, неясно.





Как мы уже не раз писали, запреты на информацию, основанные на страхах людей за подрастающее поколение, за время введения их в законодательство, ничего не дали — статистика преступлений соответствующего характера не уменьшается, если судить по отчётам правоохранителей, а вот случайные сайты с лёгкостью пополняют реестр заблокированных. Как не сработало введение ответственности за призыв несовершеннолетних к участию в опасных группах, так не сработал и закон о «колумбайн-блокировках». Ограничение доступа к контенту с упоминанием наркотиков тоже не остановило наркоманию, однако приводит к цензурированию общественно значимой информации, например, интервью с легендой русского панк-рока Егором Летовым и лидером «Машины Времени» Андреем Макаревичем. И чем больше запретов, чем больше контроль, ситуация будет становиться всё более абсурдной.