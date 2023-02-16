Slack отключит российские сообщества с бесплатными рабочими пространствами

Санкционные меры зарубежных компаний в отношении России, похоже, начинают принимать ничем не обоснованные дискриминационные признаки.



Напомним, в марте прошлого года корпоративный мессенджер Slack начал отключать некоторых клиентов из России. Под удар попали преимущественно компании, которые были внесены в санкционные списки в связи со «специальной военной операцией» России на территории Украины. О блокировке учетных записей сообщили несколько организаций, в том числе «Сбер», что лишило их возможности загружать какие-либо данные.



Ситуация повторилась, но уже совершенно непрогнозируемым образом вот буквально на днях.

Директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин сообщил сегодня о том, что Slack прислал ему уведомление о принудительном закрылии opendatarussia.slack.com «только по той причине что оно было зарегистрировано на адрес электронной почты в зоне .ru».



«Что тут сказать, – восклицает Бегтин, – хорошо ещё, что сообщество оказалось заброшенным и большая часть общения перешла ещё давно в @opendatarussiachat, но в целом всё это конечно мне напоминает историю с тем как для некоммерческих проектов мы использовали французский хостинг Scaleway, а в апреле 2022 они с недельным предупреждением «оплатите или удалим» с пометкой «но мы то знаем что Вы не можете оплатить», просто удалили все наши ресурсы. Хорошо что у нас были резервные копии и такой сценарий просчитывался, но выглядело мягко говоря так себе».



Его случай — не единственный. На днях сооснователь «Пачки», корпоративного мессенджера для современных команд, также сообщил о получении такого письма. Как и в случае с Бегтиным, его сообщество имело в Slack бесплатный аккаунт.



«Пока не понятно насколько это массовая тема, но были даже затронуты пространства созданные более 8 лет назад», – отмечает он в блоге на VC.



Ольга Соколова из Digital Guru также пожаловалась на получение столь тревожного уведомления от Slack.

На вопрос «Роскомсвободы» — будет ли «Инфокультура» писать в поддержку корпоративного мессенджера, Иван Бегтин ответил:

«Вряд ли это поможет, поскольку политика мессенджера здесь явно говорит о том, что будут удаляться связанные с Россией сообщества. У нас другие сообщества, например — «Инфокультуры» — тоже удаляют, но мы уже смигрировали его на другой сервис. Так что, скорее всего, мы просто совсем перестанем «Слаком»».

Мы считаем принятые владельцами Slack меры избыточными и дискриминационными, поскольку они коснулись кроме прочего представителей никак не связанно с российскими властями бизнеса, а также общественными огранизациями, посвятивших свою деятельность свободе интернета и открытости данных.

«Роскомсвобода» готова в очередной раз повторить своё заявление, что санкции иностранных IT-компаний в отношении обычных российских пользователей только помогают цензуре. Доступ к интернету и электронным средствам связи жизненно необходим, поскольку только с его помощью россияне могут получать объективную информацию и принимать правильные решения, а их исключение из глобальной Сети лишает достоверной внешней информации и в долгосрочной перспективе станет препятствием для мирного разрешения гуманитарного кризиса.