Дайджест преследований СМИ: июнь'2023

1 июня в России заблокировали журналистскую блог-платформу Medium. Как пояснили в Роскомнадзоре, произошло это по причине неудаления недостоверных материалов, связанных со «спецоперацией»

1 июня журналиста Романа Попкова объявили в федеральный розыск по статье УК. По какой именно — не уточняется. Попков — бывший редактор «МБХ Медиа» (заблокировано в РФ по требованию Генпрокуратуры).

2 июня Минюст объявил «иноагентами» журналистов Максима Кузахметова и Романа Супера, а также издания «Проект» (объявлен нежелательной организацией) и «Ярновости». Через несколько дней редакция «Ярновостей» приостановила работу «до выяснения всех обстоятельств».

2 июня кировское медиа «Мы» получило предостережение от Роскомнадзора.

«В нём значится, что сайт «МЫ» будет внесён в реестр запрещённых в Российской Федерации, если редакция сайта или провайдер хостинга не удалит статью, которая не понравилась Роскомнадзору. В связи с этим, мы временно решили закрыть доступ к сайту пользователям из России», — прокомментировали в редакци.

3 июня якутская журналистка Ирина Курилова в качестве административного наказания получила предупреждение за репост статьи о последствиях мобилизации для коренных народов Севера.

5 июня телеведущую Татьяну Лазареву оштрафовали на 30 тыс. руб. за отсутствие маркировки «иноагента».

5 июня в Москве журналистке RusNews Юлии Петровой суд назначил штраф 150 тыс. руб. за съёмку репортажа на акции протеста в поддержку Навального 4 июня.

6 июня журналисты Ян Кателевский и Александр Дорогов, обвиняемые в вымогательстве у сотрудника ДПС за отказ от публикации компрометирующих материалов, рассказали, что их избивают в изоляторе временного содержания.

8 июня международная организация «Репортёры без границ» вместе с российскими СМИ призвала компании Big Tech (Apple, Telegram, YouTube, Twitter, Microsoft, Google) создать рабочую группу по предотвращению отключения российского сегмента интернета от мировой Сети. Среди подписавших письмо — редакторы «Медузы», The Bell, телеканала «Дождь», «Медиазоны», «Кедр.Медиа», «Холода», «Бумаги» и других СМИ.

9 июня Роскомнадзор предупредил кубанское издание «Свободные медиа» о риске лишения регистрации. Ведомство заявило, что причиной стало то, что «Свободные Медиа» не выходят больше года.

9 июня МВД объявило в розыск 22-летнего редактора «Протокол. Самара» Сергея Подсытника, который ранее уехал из России. Издание предположило, что преследование может быть связано с их видео про обстрел ПТУ в Макеевке в новогоднюю ночь.

9 июня главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов потребовал проверить статью о дискредитации армии в Конституционном суде. Журналист уверен, что статья подрывает идеологическое многообразие как основу конституционного строя России и подавляет свободу мысли и слова.

14 июня стало известно, что томского журналиста RusNews Игоря Кузнецова перевели из СИЗО в психиатрическую больницу. Кузнецов является фигурантом дела телеграм-канала «Что делать!», его подозревают по уголовным статьям о склонении к массовым беспорядкам и создании экстремистского сообщества.

15 июня на телеканал ТНТ Music составили протокол об «ЛГБТ-пропаганде».

16 июня Минюст объявил «иноагентами» журналисток Юлию Парамонову (сотрудница «Радио Свобода» и «Север.Реалии») и Светлану Прокопьеву, которую преследовали по статье об оправдании терроризма.

20 июня на телеканал «ТВ-3» составили протокол за ЛГБТ-материалы.

21 июня Мосгорсуд признал недостоверными слова журналиста Алексея Венедиктова о том, что Пригожин — «хозяин ЧВК “Вагнер”».

«Мосгорсуд оставил в силе решение Пресненского суда (Пригожин vs Венедиктов) о том, что Пригожин не «хозяин ЧВК «Вагнер»». Самозванец, что ли?» — написал Венедиктов.

22 июня суд на три месяца продлил срок содержания под стражей обвиняемому в шпионаже корреспонденту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу.

22 июня платёжный сервис ЮKassа заблокировал сбор донатов для The Bell. Сервис ссылается на «политику безопасности», однако представители ЮKassа отказались объяснять, чем именно The Bell нарушает её.

22 июня прокуратура запросила 19 лет колонии для журналиста дагестанского издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Ему предъявлено обвинение в участии в деятельности экстремистской организации, финансировании терроризма и участии в деятельности террористической организации. По версии следствия, Гаджиев опубликовал статьи, в которых призывал граждан вносить средства в «якобы благотворительные фонды», «а также пытался воздействовать на сознание людей с целью вовлечения их в участие в деятельности террористической организации».

«Словно и не было никаких трех экспертиз моих статей, ни одна из которых не выявила в них ничего незаконного и тем более связанного с терроризмом, — прокомментировал выступление гособвинителя в прениях Гаджиев. — Словно не слышал прокурор, как эксперт уже на пальцах объясняла ему, что ничего, кроме «пропаганды хороших взглядов», в этих статьях нет. Словно гособвинитель и не заметил, что его засекреченный свидетель, якобы утверждавший о моем переводе в ИГИЛ, не явился в суд и ни одного доказательства этого перевода в суде так и не прозвучало».

23 июня журналистке сетевого издания SOTAvision Алипат Султанбеговой назначили 30 тыс. руб. штрафа за сторис с рисунком Маши Москалевой.

«Виновной себя не считаю. Как и девочку Машу Москалеву, рисунок, которой я опубликовала <…> Никто не дискредитировал армию РФ, больше чем она себя и те, кто рисует эти протоколы и выносит по ним приговоры», — прокомментировала решение Краснодарского суда Султанбегова.

23 июня Минюст объявил «иноагентом» научного журналиста Илью Колмановского.

28 июня Генпрокуратура объявила «Новую газету Европа» нежелательной организацией.

29 июня РБК получил предупреждение Роскомнадзора за статью, основанную на информации The Wall Street Journal о том, что в Кремниевой долине популярны психоделики. Ведомство потребовало удалить материал.

29 июня суд оставил под стражей издателя алтайской газеты «Листок» Сергея Михайлова. Уже год он находится в СИЗО по делу о фейках.

29 июня суд оштрафовал пермскую журналистку Оксану Асауленко на 30 тыс. руб. по статье о фейках за за пост о бунте в ИК-29. Асауленко считает, что суд признал её виновной, не попытавшись выяснить вопрос о достоверности информации о бунте в ИК-29, поэтому заключение суда она будет обжаловать.

«Я хотела их спросить, каким образом сотрудник ЦПЭ (написал рапорт о посте — прим. ред.) могла понять, был бунт в колонии или его не было? Ведь она работает в другом ведомстве. А самое главное: каким образом моя информация несёт угрозу общественной безопасности и всему тому, что написано в статье КоАП? Я пишу как раз для того, чтобы не допустить угрозу жизни и здоровью осужденных, а не наоборот», — говорит журналистка.

29 июня на главреда «Дождя» Тихона Дзядко составили протокол из-за отсутствия маркировки «иностранного агента».

29 июня суд заочно приговорил медиаменеджера Илью Красильщика к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. Помимо этого ему в течение четырех лет запретили пользоваться интернетом.

«Суды ничего не решают, законы ничего не значат, а меня тут вообще нет», — отреагировал Красильщик.

30 июня Минюст объявил «иноагентами» журналиста Андрея Караулова, корреспондента эстонского «Радио 4» Алексея Горпинченко и издания Sota.vision и «Бумага».

30 июня Роскомнадзор заблокировал РИА ФАН, «Политика Сегодня», «Экономика Сегодня», «Невские новости» и «Народные новости». Все эти издания связывают с Евгением Пригожиным. О том, как с 24 по 30 июня менялось инфополе вокруг ЧВК «Вагнер», читайте мнения наших экспертов.