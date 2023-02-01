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1 February 2023

Журнал «Социология власти» убрал со своего сайта выпуск о сексуальности и феминизме

Судя по всему, издание посчитало данную публикацию нарушающей принятый в декабре прошлого года закон о «запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

Одно из самых авторитетных изданий, выпускаемых РАНХиГС, под руководством Института общественных наук, сняло с сайта выпуск «Сексуальное беспокойство: растревоженная машинерия интимности».

На отсутствие статей 2018 года обратил внимание Евгений Шторн в своих соцсетях, который занимался редакцией этого самого выпуска. По словам Шторна, в материалах статей были освещены темы о феминизме, военной маскулинности, гомосексуальности и об убийствах на фоне ненависти к представителям секс-меньшинств.

«Мне ужасно стыдно именно перед авторами за то, что их прекрасные статьи оказались вымараны», — посетовал социолог.

Однако журнал «Социология власти» не единственное издание, которое вынужденно удаляет материалы, нарушающие закон о пропаганде ЛГБТ, принятый 24 ноября 2022 года. Философский журнал «Логос» также снял с публикации статью «Лесбийский взгляд и модные области» британского историка искусств Льюис Рейны.

В январе текущего года уже было возбуждено первое административное дело против издания Popcorn Books из-за продажи соответствующих книг и размещения на них информации о запрете Конституцией цензуры.

Напомним, пакет законов о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» Президент РФ Владимир Путин подписал в начале декабря прошлого года. Первым законом непосредственно вводится запрет на такого рода «пропаганду», вторым вводятся крупные штрафы за нарушение запрета.

цензура ЛГБТ феминизм пропаганда гомосексуализма 478-ФЗ ЛГБТ 479-ФЗ ЛГБТ социология

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