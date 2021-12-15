Нужна юр.помощь?
Новости
15 December 2021

Совфед отклонил закон о запрете неверифицированных онлайн-платформ в школах

Но неприятие сенаторов вызвала не сама идея использовать в учебных заведениях только одобренные властями цифровые источники знаний, а отсутствие слова «исключительно» в двух местах документа.

Совет Федерации отклонил закон о верификации образовательных онлайн-ресурсов, который был недавно принят Госдумой.

Согласно документу, в школах и колледжах можно будет использовать только верифицированные государством онлайн-ресурсы и электронные учебно-методические материалы. Список таких ресурсов установит Минпросвещения. Кроме верификации источников знаний, законом будет «урегулирован оборот персональных данных учеников, которые теперь будут храниться в государственной информационной системе».

Но сенаторов смутил не сам факт удаления из процесса обучения источников знаний, которые не прошли одобрение властей, а то, что перед вторым чтением  из документа «вычеркнули два слова», и в результате смысл инициативы полностью изменился. Об этом накануне голосования рассказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко, возложившая ответственность за это на Андрея Корнеева, статс-секретаря — заместителя министра просвещения.

Матвиенко также пожаловалась, что Кравцов пытался оказать давление на верхнюю палату парламента при принятии законопроекта о цифровых платформах в образовательной сфере.

Как уточнила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, речь идет о слове «исключительно», которое убрали из двух мест документа. В результате законопроект стал неоднозначным: дистанционные технологии то ли нужно запретить совсем, то ли использовать всегда.

Техническая ошибка возникла, когда «все это перепечатывалось, допечатывалось», говорит Гумерова. Законопроект вернут в нижнюю палату парламента для внесения технических правок.

Примечательно, что на изменения, внесённые ко второму чтению жаловались и сами депутаты. Так, по мнению коммуниста Олега Смолина, «в законопроекте в первом чтении было только два сюжета: дополнительное финансирование питания, плюс возможность реализации в школе программ дополнительного образования и профессионального обучения». Но потом в документе появилась «целая серия сюжетов, связанных с дистанционными образовательными технологиями, которые не имеют никакого отношения к концепции закона, принятого в первом чтении».

Это уже не первая метаморфоза, сопровождающая принимаемые вдастями поправки в законодательство РФ. Так, закон «о бесплатном доступе к значимым сайтам» к моменту окончательного принятия оброс нормой о блокировках звонков и СМС с поддедьных номеров, а также об обязательном подключении операторов связи к системе, контролирующей трафик, оконечное оборудование и другую информацию соответствующего характера. В таком же «гибридном» виде закон одобрил Совфед и подписал Президент.

цензура цифровая экономика Совет Федерации Александр Хинштейн образование онлайн-обучение

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Госдума запретила использовать в школах неверифицированные онлайн-платформы и цифровые ресурсы
РосКомСвобода: Законопроект о штрафах для соцсетей неисполним и нарушает целый ряд законодательных норм
Мастер-класс «РосКомСвободы»: Интернет и закон. Права, обязанности и ответственность в он-лайне
К 2020 году российские школы ждет «цифровизация учебников»
Роскомнадзор заставил Babr24 удалить статью про депутата Хинштейна
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности