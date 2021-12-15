Совфед отклонил закон о запрете неверифицированных онлайн-платформ в школах

Совет Федерации отклонил закон о верификации образовательных онлайн-ресурсов, который был недавно принят Госдумой.

Согласно документу, в школах и колледжах можно будет использовать только верифицированные государством онлайн-ресурсы и электронные учебно-методические материалы. Список таких ресурсов установит Минпросвещения. Кроме верификации источников знаний, законом будет «урегулирован оборот персональных данных учеников, которые теперь будут храниться в государственной информационной системе».



Но сенаторов смутил не сам факт удаления из процесса обучения источников знаний, которые не прошли одобрение властей, а то, что перед вторым чтением из документа «вычеркнули два слова», и в результате смысл инициативы полностью изменился. Об этом накануне голосования рассказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко, возложившая ответственность за это на Андрея Корнеева, статс-секретаря — заместителя министра просвещения.

Матвиенко также пожаловалась, что Кравцов пытался оказать давление на верхнюю палату парламента при принятии законопроекта о цифровых платформах в образовательной сфере.



Как уточнила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, речь идет о слове «исключительно», которое убрали из двух мест документа. В результате законопроект стал неоднозначным: дистанционные технологии то ли нужно запретить совсем, то ли использовать всегда.



Техническая ошибка возникла, когда «все это перепечатывалось, допечатывалось», говорит Гумерова. Законопроект вернут в нижнюю палату парламента для внесения технических правок.



Примечательно, что на изменения, внесённые ко второму чтению жаловались и сами депутаты. Так, по мнению коммуниста Олега Смолина, «в законопроекте в первом чтении было только два сюжета: дополнительное финансирование питания, плюс возможность реализации в школе программ дополнительного образования и профессионального обучения». Но потом в документе появилась «целая серия сюжетов, связанных с дистанционными образовательными технологиями, которые не имеют никакого отношения к концепции закона, принятого в первом чтении».



Это уже не первая метаморфоза, сопровождающая принимаемые вдастями поправки в законодательство РФ. Так, закон «о бесплатном доступе к значимым сайтам» к моменту окончательного принятия оброс нормой о блокировках звонков и СМС с поддедьных номеров, а также об обязательном подключении операторов связи к системе, контролирующей трафик, оконечное оборудование и другую информацию соответствующего характера. В таком же «гибридном» виде закон одобрил Совфед и подписал Президент.