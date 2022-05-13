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13 May 2022

Спутниковый интернет Илона Маска доступен уже в 32 странах

На опубликованной компанией SpaceX карте отмечена большая часть Европы и Северной Америки, а также некоторые части Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии.

Компания SpaceX объявила, что спутниковый интернет-сервис Starlink теперь доступен в 32 странах мира.

 

 

Ссылку на карту, где обозначены зоны охвата спутникового интернета, компания опубликовала в своём официальном Twitter-аккаунте.

Карта показывает, что сервис «доступен» в большей части Европы и Северной Америки, а также в некоторых частях Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии. Большая часть остального мира, включая весь африканский континент, обозначена как «скоро появится», а доступность ожидается в различных точках в 2023 году.

Как заметило издание VC.ru, через год Starlink может стать доступен в и Турции, а также Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Узбекистане и других странах. России и Беларуси в этом списке нет.

В конце февраля 2022 года Starlink начал работу в Украине, причём американские военные утверждают, что российские войска, задействованные в так называемой «спецоперации», пытались заглушить спутниковый интернет с помощью РЭБ, но компания решила эту проблему.

Недавно Илон Маск заявил об увеличении числа кибератак на глобальную спутниковую систему Starlink со стороны России. Российское посольство в США регулярно отрицает обвинения в кибероперациях.

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