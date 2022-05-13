Спутниковый интернет Илона Маска доступен уже в 32 странах

Компания SpaceX объявила, что спутниковый интернет-сервис Starlink теперь доступен в 32 странах мира.

Starlink is now available in 32 countries around the world. People ordering from areas marked “available” will have their Starlink shipped immediately → https://t.co/slZbTmHdml pic.twitter.com/CecM1pkf5D — SpaceX (@SpaceX) May 13, 2022

Ссылку на карту, где обозначены зоны охвата спутникового интернета, компания опубликовала в своём официальном Twitter-аккаунте.

Карта показывает, что сервис «доступен» в большей части Европы и Северной Америки, а также в некоторых частях Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии. Большая часть остального мира, включая весь африканский континент, обозначена как «скоро появится», а доступность ожидается в различных точках в 2023 году.

Как заметило издание VC.ru, через год Starlink может стать доступен в и Турции, а также Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Узбекистане и других странах. России и Беларуси в этом списке нет.

В конце февраля 2022 года Starlink начал работу в Украине, причём американские военные утверждают, что российские войска, задействованные в так называемой «спецоперации», пытались заглушить спутниковый интернет с помощью РЭБ, но компания решила эту проблему.

Недавно Илон Маск заявил об увеличении числа кибератак на глобальную спутниковую систему Starlink со стороны России. Российское посольство в США регулярно отрицает обвинения в кибероперациях.