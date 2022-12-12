Армейский уклон: за какие посты наказывали россиян в ноябре

Ноябрь 2022 года, как и предполагалось, демонстрирует полное доминирование армейской темы в обществе. С февраля она прочно проросла в СМИ, соцсетях, досужих разговорах, судебных решениях и полицейских протоколах.

Все предыдущие месяцы наказания за неосторожные высказывания о «спецоперации» занимали уверенное первое место по числу привлечения граждан к ответственности. Не стал исключением и ноябрь.

В Чувашии суд оштрафовал на 30 000 рублей главреда местного издания о коррупции за призыв отказаться от мобилизации и не участвовать в военных действиях. 24 сентября Эдуард Мочалов получил повестку, после чего записал видеообращение, в котором власти увидели дискредитацию российской армии.

Дело московского политика Ильи Яшина, обвиняемого в дискредитации ВС РФ, передано в суд.

23 ноября в Мещанском районном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела против политика. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии. Недостоверной информацией следствие считает слова Яшина о гибели мирных жителей украинского города Буча после начала «спецоперации» в Украине. Своё мнение об этих событиях политик высказал во время стрима на YouTube.



Накануне заседания стало известно, что Яшина без объяснения причин перевели из «Бутырки» в СИЗО «Медведь». Политику грозит до 10 лет колонии.

Политик Илья Яшин — о заседании по своему уголовному делу



«Иллюзий я не питаю. У одного из моих сокамерников тоже была веселая судья, которая улыбалась ему весь процесс. А потом влепила 9 лет строгого режима»



Читайте мнение полностью на сайте «Эха»https://t.co/WhcyHw8zcE pic.twitter.com/WUFgVkqxbK — ЭХО (@echofm_online) November 29, 2022

В декабре судья Мещанского районного суда города Москвы Оксана Горюнова приговорила политика к 8,5 годам колонии общего режима.

В Хакасии местного жителя Вадима Шелудченко оштрафовали на 10 000 рублей по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды).



Поводом для преследования Шелудченко послужил комментарий, оставленный к некоей новости. Правоохранительные органы сочли, что этот комментарий содержат «лингвистические признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) в отношении медицинских специалистов, способствует формированию враждебных установок в отношении медицинских специалистов»; текст комментария из решения изъят.



«Нам неизвестно дословное содержание комментария, оставленного Шелудченко, – пишет информационно-аналитический центр «Сова». – Однако, если его комментарий не содержал призывов к насилию, мы считаем его преследование по ст. 20.3.1 КоАП неправомерным. Кроме того, мы вообще выступаем за исключение неопределенного понятия «социальная группа» из антиэкстремистского законодательства».

Южный окружной военный суд признал жителя Ставрополя Сергея Пестрякова виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ему назначено два года колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, 12 августа 2020 года подсудимый разместил интернете текстовый комментарий, содержащий публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Суд оштрафовал активистку Шиеса на 30 тыс. руб. за призыв прекратить «спецоперацию» в Украине



Комментарий с таким требованием Ирина Костина оставила во «ВКонтакте» под видео блогера «Деда Архимеда». Активистке из Коряжмы вменили статью о дискредитации военных.



Суд посчитал, что своими действиями Костина «подрывает доверие к проведению специальной военной операции, дискредитирует Вооруженные силы, которые поддерживают восстановление международного мира и безопасности».



Активистка намерена обжаловать решение суда.

Член совета движения «Голос» Виталий Аверин сообщил, что в Челябинской области прошли обыски у его коллеги Юрия Гурмана. По данным Аверина, общественник упоминался в справке ФСБ из материалов уголовного дела о дискредитации армии, фигурантом которого стал ивановский активист и и наблюдатель за выборами Михаил Гусев. Сам активист не имеет отношения к движению.



В Петрозаводске силовики пришли с обысками в дом Марии Терацуянц, которая уехала из России. В доме живет ее подруга-активистка.



В начале октября у членов «Голоса» и политиков в пяти регионах тоже прошли обыски по делу о дискредитации армии. Члены движения за честные выборы стали свидетелями по делу Михаила Гусева.

На администратора паблика во «ВКонтакте» «Батайск город», которая опубликовала видео с жалобами мобилизованных, составили протокол о «дискредитации российской армии» (ст. 20.3.3 КоАП). В протоколе сказано, что 35-летняя жительница Батайска умышленно совершила «публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ».



По данным «Батайского времени», Николая, брата администратора паблика, мобилизовали в конце сентября, и уже через несколько дней отправили «в зону СВО». Мобилизованные вместе с Николаем записали видео, в котором рассказали, что им не хватает оружия и обмундирования. Обращение было размещено в паблике «Батайск город», администратором которого является сестра Николая.

Российского журналиста Сергея Пархоменко в третий раз оштрафовали за отсутствие маркировки «иноагента». Ему может грозить уголовное дело в РФ.

В перечень террористов и экстремистов был внесён монах Николай Шатковский, который ранее высказывался против проведения так называемой «спецоперации». Как указано в сообщении канала, который следит за обновлениями в соответствующем реестре, «он тоже с галочкой террористов».

Монах принадлежит к Русской правосланой церкви заграницей (РПЦЗ), которая имеет непростые отношения с РПЦ.

Как стало известно СМИ, на Алексея Навального возбудили новое уголовное дело о публичных призывах к экстремизму, поскольку он якобы пытался спровоцировать весенние протесты через соцсети, находясь в колонии.

Сотрудники Центра «Э» забрали прямо из школы екатеринбургскую учительницу, чтобы опросить её в отделе. Анастасия Чиличеркина рассказала, что в 6:30 к ней приехали силовики по месту регистрации, представившись сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Однако по прописке её не оказалось, и за девушкой приехали в школу, где выяснилось, что её ищут сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом.



Опрашивать Чиличеркину в школе полицейские отказались, настояв проехать с ними в отдел. Там они изучали её телефон, задавали вопросы по поводу принадлежности к союзу педагогических и научных работников «Призвание», «Общенародному Союзу возрождения России». Из отдела девушку отпустили без какого-либо процессуального статуса.



Чиличеркина работает учителем русского языка и литературы в екатеринбургской школе №36. В прошлом году она участвовала в акциях, организованных движением «Роднадзор» – против принудительной вакцинации и введения QR-кодов.

В Москве неизвестные в масках задержали оппозиционного активиста и члена «Солидарности» Михаила Кригера недалеко от станции метро «Курская». Позже дома у него прошёл обыск.



Против Кригера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма). Поводом стал пост в Facebook от 2020 года, но какой — неизвестно.



ЦЗПЧ «Мемориал» выпустил заявление в поддержку Михаила Кригера, в котором отмечается, что «обвинение в оправдании терроризма – лишь предлог для его преследования», а цель ареста оппозиционера — «устрашение всех, кто выступает против преступлений современного российского государства».



Черемушкинский районный суд Москвы арестовал Кригера на два месяца — до 1 января 2023 года.

Михаил Кригер написал письмо из СИЗО



В документе, который передали SOTA родственники, активист отметил: «Передай, пожалуйста, через адвокатов мои самые теплые пожелания Горинову, Яшину, Кара-Мурзе. Восхищаюсь ими. И беру пример…)))».



Условия в камере у Кригера нормальные. pic.twitter.com/rsWS3YjyTt — SOTA (@Sota_Vision) November 8, 2022

Нижегородца из «Храма Макаронного Монстра» Алексея Оношкина суд перевёл из СИЗО в психбольницу якобы из-за диагностированного психического расстройства. Его поместили в стационал до 10 декабря текущего года.



Мужчина стал фигурантом уголовного дела о фейках про армию из-за поста о Мариупольском театре, и в середине августа он был арестован после обысков в его квартире.



В июне его принудительно положили в психбольницу после того, как неизвестный сообщил о его склонности к суициду. В августе суд снова вернул мужчину в СИЗО.

В Самаре пришли с обыском к председателю Либертарианской партии России Борису Федюкину. Его подозревают в причастности к ложным сообщениям о минировании судов в городе. Уголовное дело было возбуждено 26 сентября в отношении неустановленных лиц.



Как следует из постановления об обыске, 24 сентября в администрацию Самары поступил некий имейл о минировании городских судов. Следствие возбудило дело по ч.3 ст.207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»; наказание — штраф до миллиона рублей, лишение свободы от 6 до 8 лет) в отношении неустановленных лиц.



Формальным основанием для обыска у Бориса Федюкина стал рапорт оперуполномоченного из центра по противодействию экстремизму, майора Александра Коротаева, у которого якобы имеются «сведения о причастности [Федюкина] к совершению указанного преступления». Дома у Бориса искаи документы и носители информации по уголовному делу, в том числе «предметы и вещества, запрещённые к свободному гражданскому обороту».

Обыск по делу о ложном минировании в Самаре прошёл также у гражданского активиста Владимира Авдонина. Поводом для обыска стало сообщение, якобы отправленное в администрацию Самары по электронной почте. В нем говорилось: «Я, Денис Владимирович Сухачев, 1989 года рождения, я осознал, что я бог, я хочу повторить теракт в Казани, поэтому я заминировал все суды в городе Самаре, опасайтесь меня, ведь я заложил около 50 кг тротила, людишки умрут в муках, у вас мало времени, тик-так-тик-так».



У Центра «Э» есть информация, что к отправке этого сообщения причастен Авдонин, говорится в постановлении о производстве обыска.



Силовики изъяли у активиста компьютер и два телефона. После допроса Авдонина отпустили.



Полиция также пришла к члену совета «Левого фронта» Григорию Оганезову. Обыск у него не проводили. Мужчину доставили на допрос также по делу о ложном минировании. После этого его отпустили в статусе свидетеля.

Центральный суд Новосибирска прекратил уголовное дело несовершеннолетнего жителя города, который обвинялся по ч.1 ст. 207.3 УК (военный фейк).



Следственный комитет возбудил уголовное дело за репост в местный Telegram-чат сообщения Михаила Подоляка об убийствах мирных граждан при захвате Запорожской АЭС предположительно российскими войсками.



Обвиняемый не признал вину в умышленном распространении заведомо ложной информации.



Несколько лингвистических экспертиз показали отсутствие утверждений о проверяемых фактах в посте самого обвиняемого, поясняет адвокат Егор Солунин. Текст содержал лишь призыв к обсуждению этой новости.



Вместе с прекращением дела суд обязал бывшего обвиняемого до 7 декабря с 22 до 6 часов утра находиться под надзором мамы.

Мосгорсуд продлил арест экс-главе штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой до 3 февраля 2023 года.



Заседание суда прошло в закрытом режиме из-за ходатайства следователя, заявившего, что в деле Чанышевой есть «государственная тайна».



«Закрытое заседание — это нарушение прав. Следователи не дают ни звонков, ни свиданий с моим мужем», – заявила во время судебного заседания Чанышева.



Во второй половине сентября активистке предъявили обвинение в окончательной редакции — ей грозит до 18 лет лишения свободы в колонии. Экс-главе штаба Навального в Башкортостане вменяют нарушение трех статей УК РФ: «Деятельность экстремистского сообщества с использованием служебного положения» (часть 3 статьи 282.1), «Призывы к экстремизму» (часть 1 статьи 280) и «Создание организации, которая нарушает права граждан» (часть 3 статьи 239).

Полиция провела обыск у националиста и одного из организаторов «Русских маршей» Дмитрия Дёмушкина. «В 6.30 провели обыск, изъяли телефон, допросили, пока не задержали, дело времени. Связано с журналистской деятельностью», – рассказал его адвокат Олег Колесников.

Дёмушкин публично высказывается в соцсетях и интервью против «спецоперации» в Украине и мобилизации.

Позже стало известно о составлении на нешо двух протоколов по ст. 20.3.3, ч. 1 КоАП РФ (всё та же дискредитация армии). Что стало поводом для возбуждения дел, неизвестно. Сам Демушкин сообщил в телеграм-канале, что узнал о протоколах от журналистов. «Меня уведомить об этом, видимо, забыли», — написал он.

В 2017 году его приговорили к 2,5 годам колонии по статье о возбуждении ненависти либо вражды из-за репоста во «ВКонтакте» фотографии с «Русского марша». В феврале 2019 года Демушкина освободили досрочно.

Нижегородский районный суд приговорил местную журналистку Наталью Резонтову к полутора годам ограничения свободы по так называемому «санитарному делу», возбужденному по части 1 статьи 236 УК РФ.



В прошлом году в отношении Резонтовой возбудили уголовное дело. По версии следствия, она призвала людей на несанкционированный митинг в Нижнем Новгороде 23 января 2021 года, что якобы могло повлиять на заболеваемость нижегородцев респираторными инфекциями.



После возбуждения этого уголовного дела Резонтовой сначала избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. В числе прочего запретили пользоваться интернетом. Спустя год её отправили под домашний арест, однако в августе текущего года меру пресечения вновь изменили на запрет определенных действий.



Ранее прокуратура запросила наказание для Натальи Резонтовой в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы с запретом покидать Нижний Новгород.

Иногда под каток репрессиий попадают даже сторонники боевых действий на территории Украины. Гражданин Молдавии, блогер Некоглай записал ролик в поддежку российского военного, который трижды откидывал от себя гранаты, сбрасываемые с украинского беспилотника. Но провластная общественность восприняла его творчество как пародию и пожаловалась в силовые органы — в частности, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру и МВД, чтоб там проверили видео блогера на предмет дискредитации ВС РФ.

Некоглая также захейтили в социальных сетях, причём «огонь» вёлся и со стороны провластно настроенных пользователей, так и из рядов людей с противоположным мнением относительно происходящего в Украине.

Суд постановил депортировать его в Молдову за нарушение правил пребывания в стране. Спустя два дня в соцсетях появилось видео, на котором обритый тиктокер со ссадинами на лице извиняется за ролик. Позже Некоглай, оказавшись за границей, записал видео, в котором рассказал, что полицейские в ОВД по Пресненскому району Москвы пытались изнасиловать его пластиковой бутылкой, били и пытали.

Некоглай снял видео об избиениях во время депортации



У Некоглая 2,4 миллиона подписчиков. Он жил в России, тратил деньги в России и снимал аполитичный контент.



Благодаря политической цензуре, он на своём опыте расскажет аполитичным подросткам, что силовики бьют людей за слова pic.twitter.com/CxZo82O9NG — SVTV NEWS (@svtv_news) November 29, 2022

Неоглай также подал в Мосгорсуд жалобу на решение Пресненского суда Москвы о принудительном выдворении его из России.

В селе Долгоруково Липецкой области прошёл обыск у 66-летней местной жительницы Натальи Поляковой — она стала подозреваемой по делу о клевете на мировую судью (ст. 298.1 УК).



Информация о возбуждении уголовного дела по этой статье в отношении 66-летней жительницы Долгоруковского района появилась на сайте регионального управления СК в середине октября. По версии следствия, Полякова разместила в YouTube некое видео, которое якобы содержало «ложные сведения в отношении мирового судьи, рассматривающей дела о взыскании с подозреваемой задолженности по оплате коммунальных услуг и штрафов».



По информации Avtozak LIVE, местонахождение Поляковой после обыска неизвестно.



Создатели ютуб-канала «Единый профсоюз ОПЗ» (Единый союз оппозиционеров), на котором размещено видео обыска у Поляковой, называют её своей сторонницей.

Фигуранта «московского дела» Владислава Синицу вернули в колонию после обследования в тюремной больнице при ИК-1 Костромской области. Его этапировали в ИК-2 Поназырево, сообщает проект «Арестанты 212».



В августе Синицу перевели в больницу при исправительной колонии № 1 Костромской области. Врачи увидели на флюорографии политзаключенного небольшое затемнение. Дальнейшее медицинское обследование не выявило признаков заболевания, писали «Арестанты 212».



Владислава Синицу в сентябре 2019 года приговорили к пяти годам колонии по статье о возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 282 УК).



Мужчину задержали в августе 2019 года на акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Затем его опросили по делу о возбуждении ненависти и через два дня заключили под стражу. По версии следствия, в своем аккаунте в твиттере, который он вел под ником «Макс Стеклов», Синица опубликовал запись с призывом совершать насильственные действия в отношении детей силовиков.



В твите, ставшем поводом для возбуждения дела, Синица предположил, что некие люди могут навредить детям силовиков за их участие в разгоне митингов. При этом блогер не призывал к насилию.

Московский городской суд отклонил жалобу политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы на возбуждение против него дела о «фейках» про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3). На заседании Кара-Мурза присутствовал по видеосвязи. «Цель данного дела не имеет ничего общего с законом. Она состоит в том, чтобы пресечь мою оппозиционную политическую деятельность и запугать других российских граждан, выступающих против этой войны. Цель этого дела — в том, чтобы пресечь любое несогласие и любое инакомыслие», — заявил он.



Сторона защиты отметила, что доказательств того, что политик распространял «фейки» о войне, нет. Помимо этого, документы и материалы, подтверждающие обвинения следователя, отсутствуют.



Кара-Мурзу преследуют по трем статьям: о «фейках» про российскую армию по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (ч. 1 ст. 284.1 УК) и о государственной измене (ст. 275 УК). Он останется в СИЗО по меньшей мере до 12 декабря.

В Екатеринбурге у местного жителя Михаила Ерохина прошёл обыск, после которого его задержали. Об этом ОВД-Инфо рассказала жена Ерохина и его знакомые.



Во время обыска у мужчины изъяли некоторые журналы и книги, два компьютера, а также все телефоны, в том числе его жены и ребенка. Собеседница ОВД-Инфо отметила, что силовики искали взрывчатые вещества и оружие, а также говорили что-то про подготовку теракта и экстремизм. По какой статье проходил обыск и в каком статусе находится Ерохин — пока неизвестно.



Знакомые мужчины также рассказали, что силовики спрашивали его о том, чей Крым, в каких пабликах состоит Ерохин и что он публикует в соцсетях.



Сейчас связи с Михаилом Ерохиным нет. Предположительно, его повезли в управление ФСБ или отдел полиции.



20:10 На Ерохина составили протокол о распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП). Об этом сообщили «Вечерние ведомости» и подтвердили ОВД-Инфо его знакомые.



Экстремистскими материалами силовики посчитали фотокопии двух выпусков журнала «Автоном» за 2011 год.

Ленинский районный суд Тюмени оштрафовал местного жителя Вячеслава Гончарова на 20 тысяч рублей по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды).

Гончаров — лидер панк-группы Guns Down, в декабре 2021 года выпустившей альбом «Комнатный воин 2.0». В альбом входит песня «Мент», которая и заинтересовала правоохранительные органы. Согласно выводам комплексного психолого-лингвистического исследования, в этой песне содержатся «публичные оскорбления сотрудников правоохранительных органов как государственных служащих, выраженные в форме обсценной, оскорбительной лексики», а также «утверждения о возможных противоправных действиях полицейских в отношении малообеспеченных и социально незащищенных групп населения».

Ленинский районный суд Барнаула назначил 10 суток ареста по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) Роману Шкловеру. В решении суда говорится, что Шкловер разместил в YouTube видеоролик с высказываниями, «выраженными в оскорбительной форме в отношении сотрудников полиции и госслужащих, что свидетельствует об унижении их достоинства по признаку принадлежности к структуре власти».

Представляющая интересы Евгения Ройзмана юрист Юлия Федотова подала в ЕСПЧ жалобы на административное преследование политика по статьям 20.3.3 КоАП (дискредитация использования российской армии) и 20.1 КоАП («неуважение к власти»). Штрафы по первой статье стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Ройзмана.

Тем временем по делу о «переработках» полиции суд взыскал с него и других организаторов акции протеста, состоявшейся в 2021 году, 565 тысяч рублей. Местное МВД посчитало, что Ройзман через интернет призывал сторонников Навального выйти на улицы, из-за чего полиции якобы пришлось работать в выходной день.

Издание «Вечерние ведомости» представило инфографику, какие суммы были взысканы судами с активистов в тех или иных городах за якобы призывы к выходу на массовые акции протеста.

В конце ноября Ройзмана внесли в списки иностранных агентов.

Против петербургского политолога возбудили дело о «фейках» про российскую армию. Ранее Евгения Бестужева «вызывали на разговор со следователем». Позже мужчина уехал из России, но вернулся в Петербург через несколько месяцев.

Знакомая 62-летнего политолога рассказала «ОВД-Инфо», что в его квартире прошел обыск в конце октября. Позже мужчину задержали в качестве подозреваемого. Силовики также изъяли компьютер Бестужева.



В чем именно обвиняют Бестужева, пока неизвестно. Однако авторы «Радио Свобода» заметили, что на его странице во «ВКонтакте» опубликованы посты с критикой российских властей. Например, политолог обвинил Путина в «развязывании <спецоперации>».

«Мемориал» объявил сбор денег на адвоката для арестованного за комментарий во «ВКонтакте» магнитогорского студента.



Активист движения «Стопхам» Максим Вороновский находится в СИЗО с марта. Дело против него возбудили по статье об оправдании терроризма (205.2 УК РФ). Поводом стал комментарий со словом «герой» в отношении студента Михаила Жлобицкого, взорвавшего здание архангельского ФСБ в 2018 году.



Из СИЗО Вороновский написал, что это был не его комментарий.

У Максима из родственников есть только 82-летняя бабушка, которая пытается собрать деньги на адвоката. «Мемориал» объявил сбор 30 тыс. руб. на оплату работы правозащитника. Он должен обжаловать незаконное применение к Вороновскому мер медицинского характера.



Ситуация Вороновского ещё примечательна тем, что изначально претенции к нему возникли в 2021 году, когда он опубликовал в чате сторонников Навального личные данные сотрудника Центра «Э» (по некоторым данным — его фото). Силовики тогда задержали молодого человека и заставили просить прощения, видео которого выложил в своём Twitter известный интернет-пропагандист Сергей Колясников.

В апреле Росфинмониторинг добавил его в список экстремистов и террористов.

"ОВД-Инфо" известно о более чем 40 уголовных делах об «оправдании терроризма», возбужденных по следам взрыва в архангельском УФСБ.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Артема Антипова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.354.1 УК РФ.



С 04.05.2021 по 09.05.2021 Антипов разместил в социальной сети «ВКонтакте» на страницах сообществ «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», а также в «Санкт-Петербург (Питер) Live» и «Питер решает» в комментариях к новостным заметкам о поздравлении ветерана ВОВ, о проводимых 09.05.2021 праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, изображение искусственного полового члена на подставке с привязанной на нем Георгиевской лентой, сопровождающееся определенным текстом. Антипов вину признал. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

Гагаринский районный суд Москвы отправил в СИЗО фигуранта дела о распространении «фейков» про армию по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) Михаила Симонова. Причины преследования неизвестны.



«Это 35 уголовное дело по статье 207.3 УК РФ в Москве», – отмечает известный юрист и адвокат Павел Чиков.

Популярную видеоблогершу из Екатеринбурга Валентина Когут, которая рассказывает об эзотерике на YouTube (более 200 тысяч подписчиков), дважды оштрафовали за «дискредитацию армии».



Судя по текстам опубликованных постановлений, с которыми ознакомились «Вечерние ведомости», судья Владимир Ушаков назначил Когут два штрафа по 30 тысяч рублей каждый. Женщина не стала их обжаловать и добровольно оплатила в день суда, о чём рассказала в своих соцсетях.



Также Когут рассказала об обстоятельствах её административного преследования. По словам женщины, она является «человеком со сверхспособностями, эзотерическим следователем», а «в политику она как правило, не лезет», но не смогла обойти ситуацию вокруг Украины и высказалась против действий российского руководства. Когут рассказала, что весной этого года в своих видео регулярно выражала осуждение действиям российских властей, но пришли за ней только в октябре – она связывает это с выпуском ролика про евреев.

Когут по просьбе полицейских удалила со своего канала видеозаписи с критическими высказываниями, но от составления двух административных протоколов её это не спасло. Помимо протоколов в суд были представлены документы от ФСБ – заключение специалиста и сопроводительное письмо за подписью начальника свердловского УФСБ России Игоря Николаева «о деструктивной деятельности Когут В.И.».



Суд учёл в качестве смягчающего обстоятельства совершение административного правонарушения впервые, а также наличие у Когут инвалидности, и в итоге назначил по каждому делу минимальный штраф.

МВД России объявило в федеральный розыск активистку Ольгу Мисик, известную как «девочка с Конституцией».



«Предполагаю, что это по анти<спецоперационщине>, но точно мы никогда не узнаем», — прокомментировала розыск активистка.



После начала февральских событий девушке неоднократно высказывалась на эту тема, а также рассказывала об акциях против «спецоперации» в своем телеграм-канале.



В августе Мисик уехала из России.

МВД объявило в розыск «девочку с Конституцией» Ольгу Мисик



Информация об этом появилась в базе розыска МВД, рассказала сама Мисик в своем телеграм-канале

Мисик стала известна как «девочка с Конституцией» после летних протестов против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму⬇️ pic.twitter.com/RwSqCEZul2 — ЕКБ місто суворих дам (@ahatan1970) November 11, 2022

Суд в Нижегородской области отказался отправлять в СИЗО активиста Андрея Россиева, обвиняемого в распространении «фейков» про армию и возбуждении ненависти к российским военным и сторонникам «спецоперации».

На Россиева наложили запрет определенных действий. В частности, ему нельзя общаться с людьми, «агитирующими, склоняющими к обсуждению тем, влекущих разжигание политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».



Мужчину отпустили из изолятора временного содержания в городе Кстово.

В Ростовской области за «дискредитацию» российской армии и высказывания о «спецоперации» в Украине задержали 33-летнего гражданина Беларуси. По решению суда он был прмешён в центр временного содержания иностранцев в Новочеркасске, после чего его депортируют в РБ.



Задержанный ранее отбывал наказание в одном из исправительных учреждений региона, а в октябре ему запретили въезд в Россию на три года.

Дзержинский районный суд Перми рассмотрел административное дело в отношении экс-депутата краевого заксобрания, оппозиционного политика Константина Окунева, обвиняемого в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.20.1 КоАП РФ (повторное распространение в сети «Интернет» информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, госорганам и официальным государственным символам РФ). Причиной тому стали посты во «ВКонтакте».



Согласно материалам дела, Константин Окунев в соцсети «в открытом доступе для неопределенного количества лиц» 10 сентября 2022 года разместил пост на своей странице во «ВКонтакте», который «содержал высказывания, выражающие негативную оценку личностных качеств действующего Президента РФ Владимира Путина, его личности в целом». Также Окунев допускал «отрицательную характеристику личности президента РФ», выражал «к нему пренебрежительное, уничижительное отношение, определяя его как лицо недобросовестное», а выражения экс-депутата были допущены «в неприличной форме» и оскорбляли «человеческое достоинство и общественную нравственность», показывали неуважение к государству и обществу.



Дзержинский райсуд Перми оштрафовал Константина Окунева на 150 тысяч рублей. Экс-депутат не согласен с решением суда и будет его обжаловать. На основании требования Генпрокуратуры от 2 июня текущего года, его страничка в российской соцсети была заблокирована.

Журналистке Марии Пономаренко, обвиняемой по статье о «фейках» про российскую армию, изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.



Оппозиционную активистку и журналистку Марию Пономаренко задержали в Петербурге 24 апреля 2022 года. Ее обвинили по уголовной статье из-за поста про Мариупольский драмтеатр в небольшом телеграм-канале. У женщины есть две дочери.



В сентябре из-за невыносимых условий в СИЗО женщина вскрыла себе вены.

«Мемориал» признал политзаключенным экоактивиста из Коми Алексея Семенова, на которого завели уголовное дело за «дискредитацию» армии.



Правозащитники сообщили, что статья 280.3 УК РФ фактически запрещает критику действий российских властей. По словам представителей «Мемориала», в Уголовном кодексе нет понятия «дискредитация», а значит граждане не могут заранее знать, какие их действия уголовно наказуемы.



На экоактивиста Алексея Семенова полиция завела уголовное дело в октябре. По версии сотрудников МВД, Семенов «дискредитировал Вооруженные силы РФ на своей странице во „ВКонтакте“». Какой именно пост или фотография послужили причиной заведения дела — неизвестно. Суд поместил общественника под домашний арест.



В мае Семенова оштрафовали на 30 тыс. руб. по статье о дискредитации военных за пост о погибших украинских детях.



Общественник участвовал в протестах против строительства мусорного полигона на станции Шиес. С 2021 года экоактивист профессионально занимается раздельным сбором отходов — он открыл свой пункт переработки мусора в Ижме.

Суд назначил архангельской активистке Анне Степановой два штрафа по 30 тыс. руб. Первый — за съемку в документальном фильме для немецкого телевидения, второй за анти<спецоперационные> посты «ВКонтакте». Об этом Анна Степанова рассказала «7х7».



Первое дело против Анны возбудили из-за фильма «Семья из Мирного», который режиссер Елизавета Стишова сняла о семье Степановой для немецкого телеканала OstWest. В нем Анна общается с жителями Архангельской области о «спецоперации» в Украине.



После съемок фильма активистка уехала из России из-за давления силовиков. Перед этим ей пришлось закрыть свою зоогостиницу. По требованию Генпрокуратуры страницу Степановой во «ВКонтакте» заблокировали.

Росфинмониторинг внёс сооснователя «Диссернета» и журналиста «Новой газеты Европа» Андрея Заякина в перечень экстремистов и террористов, а Минюст — в реестр иностранных агентов-физлиц.



В августе Заякин был задержан за перевод тысячи рублей в ФБК Алексея Навального. В настоящее время учёный пребывает за пределами России.

Прокуратура Юго-Западного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по делу президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, получив материалы от следователя окружного управления СКР.



Президент республиканской адвокатской палаты являлся одним из основных защитников обвиненного в госизмене бывшего спецкора «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, но летом этого года сам оказался в столичном СИЗО по обвинению в распространении через соцсети «фейков» о российской армии. В окончательной редакции СКР обвинил адвоката в пяти преступных эпизодах, причастность к которым сам фигурант категорически отрицает. Свою невиновность он намерен отстаивать в суде на малой родине.

Создателей юмористического ролика, изображающего вооруженных членов сельского джамаата в Дагестане, вынудили извиниться на камеру. Видео с извинениями опубликовал телеграм-канал «МВД Дагестана».



Накануне в соцсетях появился восьмисекундный ролик, в котором пять мужчин изображают боевиков и, держа предметы, напоминающие автоматы, произносят фразу: «Ассалам алейкум. Вас приветствует джамаат селения Салта. Вход на Салтинский водопад запрещён».



Вскоре полицейские опубликовали два ролика, в которых автор шуточного видео и актеры приносят извинения. Они объяснили, что участвовали в съемках сериала «Короче, план такой», а в перерыве решили записать ролик, который впоследствии вызвал возмущение у жителей региона.



«Дагестанцы — люди не только с отличным чувством юмора, но и с большим сердцем! Поняли, простили, но предупредили: больше так не надо. Ведь шутка, повторенная дважды, уже вообще не смешная ни разу», — говорится в телеграм-канале МВД Дагестана.

В Якутии оштрафовали местного журналиста на Тимофея Ефремова на 30 тысяч рублей за «дискредитацию вооруженных сил России». Причём судья сделал заключение о том, что «Минобороны и Президент России не использовали слово «фронт», а использовали «линия соприкосновения», потому что слово «фронт» применимо только к «войне», а ВС РФ участвуют именно в «специальной военной операции, проводимой в целях защиты интересов» граждан России.

Бывшего координатора архангельского штаба Навального Андрея Боровикова, осужденного по делу о репосте клипа группы Rammstein, отправили на 10 суток в ШИЗО. Что послужило поводом для такого решения, пока неизвестно.



В апреле 2021 года Боровикова приговорили к 2,5 годам колонии по делу об изготовлении и распространении порнографии. Поводом для возбуждения дела стало то, что в 2014 году он сохранил клип Pussy группы Rammstein в своем профиле во «ВКонтакте». В июле ему на три месяца сократили срок лишения свободы из-за рождения ребенка, но в переводе из колонии для отбытия в заведение, не связанное с лишением свободы, суд отказал.

Сысертский районный суд Свердловской области оштрафовал учительницу Дарью Сергееву по ст. 20.3.3 ч1. КоАП РФ (дискредитация ВС РФ) за фотографию бюллетеня с прошедних 11 сентября выборов с пацифистской надписью, которую девушка выложила в Инста-сторис.



Поначалу суд не хотел принимать дело к рассмотрению, указав на то, что полицейские не прописали, в чём именно выразилась дискредитация использования армии, а также не доказали принадлежность аккаунта Сергеевой.



Полиции всё же удалось внести исправления, чтобы материал приняли к производству – дело в отношении Сергеевой вновь появилось в картотеке Сысертского районного суда. Как сообщила девушка в интервью It`s My City, полицейские использовали не только сторис, но и другие её посты с пацифистскими высказываниями в социальных сетях, тем самым связав её личность с аккаунтом в Instagram.



Поскольку текста решения пока не выложено, сумма штрафа неизвестна, но по закону это должно быть от 30 до 50 тыс. рублей.

Городской суд Петербурга оставил в силе арест обвиняемых в распространении «фейков» о российской армии Олега Белоусова и Всеволода Королев. Сколько времени обвиняемые пробудут в СИЗО:

Всеволод Королев — до 2 апреля 2023 года.

Олег Белоусов — до 2 марта 2023 года.

Белоусов — 54-летний кладоискатель-любитель. В июне его задержали по доносу одного из участников паблика «Питерские копатели». Как пишет «Закс.ру», у Белоусова инвалидность третьей группы и сын с инвалидностью на иждивении. В МВД также показали, как СОБР сносит дверь в его квартиру. Задержанный после этого заявил, что высказывался в соцсетях «по глупости», а также извинился.



Документалист Всеволод Королев снимал фильмы про художницу Сашу Скочиленко и журналистку Марию Пономаренко, которых обвиняют в распространении «фейков» про российскую армию. В его отношении возбудили уголовное дело из-за постов в соцсетях про Бучу и Бородянку.

Отбывающему семилетний срок за высказывания о «спецоперации» экс-мундепу Алексею Горинову вручили «Премию Магнитского». Она вручается с 2015 года, как способ признать смелых журналистов, политиков и активистов в области прав человека.

Группа поддержки политика сообщила также, что он был отправлен по этапу в одну из колоний:

«Пока не пишите Алексею письма. Как только мы узнаем новый адрес, мы вас проинформируем. Всем спасибо за поддержку».

Позже стало известно, что Горинов теперь в ИК-2 Владимирской области, куда сначала отправляли Алексея Навального.



«Ультракрасная колония. Вот адрес, куда ему можно написать письмо. Горинову больше 60 лет и он получил 7 лет за то, что выступил против войны. Свободу политзаключенным!» – написал в своём канале главред «Медиазоны» Сергей Смирнов.

Как мы уже неоднократно замечали, опасными становятся уже не только высказывания против «спецоперации», но также и о мобилизации. К примеру, Ленинский районный суд города Владимира запретил петицию с требованием отменить «частичную мобилизацию», а в Казани журналистка была привлечена к ответственности сразу по двум статьям за съёмку акции протеста. Наилю Муллаеву арестовали на шесть суток за повторное «нарушении порядка проведения акции» (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» российской армии (статья 20.3.3 КоАП).

Уехавший из России автор ютуб-канала «Вестник бури» Андрей Рудой рассказал об обыске по делу о «дискредитации» армии. В квартире в это время находилась его жена. «Дома [в Дзержинске] практически не оказалось техники, кроме тормозного ноутбука, одолженного у тестя — его даже не стали изымать», — написал блогер.



Обыск связан с уголовным делом о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК), по которому в начале октября в Нижнем Новгороде задержали фотографа и учителя Илью Мясковского. У самого Рудого тогда силовики пытались провести осмотр квартиры, но он отказал им.



Дело, по словам Рудого и адвоката Мясковского Алексея Матасова, завели из-за подборки фотографий пацифистских граффити в «очень старой общедемократической протестной группе» во «ВКонтакте». В постановлении об обыске у Рудого 18 ноября авторами поста назывались Рудой, Мясковский и активист Глеб Калинычев, которого задерживали в октябре и отпустили.

Жительница Алтайского края предложила временное жилье в Харькове жителю Тюмени. Теперь она — фигурантка уголовного дела о «незаконном вооружённом формировании». Как следует из материалов дела, жительница Бийска Алина П. написала личное сообщение в Telegram жителю Тюмени Максиму Б. В нем девушка, которая в данный момент проживает в Украине, предложила парню помощь — временное жилье в Харькове. И, якобы, передала молодому человеку некие контакты для связи с «людьми, которые помогут вступить ему в ряды „Добровольческого украинского корпуса“».



Теперь, по материалам личной переписки в мессенджере, на гражданку РФ возбудили дело «о пособничестве к приготовлению к участию в незаконном вооружённом формировании на территории иностранного государства». Дело было возбуждено 17 ноября сотрудниками ЦПЭ МВД при содействии ФСБ Белгородской области по ч. 5. ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ.



На каком основании сотрудники ЦПЭ и ФСБ читали личную переписку двух граждан РФ — неизвестно.

На экс-главу штаба Навального в Чувашии составили второй протокол о дискредитации армии. За что именно полицейские составили протокол на Семена Кочкина — пока неизвестно. Ранее его оштрафовали на 40 тыс. руб. за дискредитацию из-за постов, также он был внесён Минюстом в список иносгтанных агентов.

В одном из своих постов Кочкин поддержал кампанию против «спецоперации», а во втором предложил депутатам и их семьям в качестве добровольцев поехать в Украину. Активист эмигрировал в Грузию, но продолжает вести Telegram-канал про правонарушения, активистов и культуру региона.

В сети опубликовали ролик с извинениями девятиклассницы из лицея ВШЭ, которая включила гимн Украины во время «Разговоров о важном». Девочке угрожали «коллективными обращениями в МВД, прокуратуру и органы опеки».

Накануне Russia Today, а также провластные телеграм-каналы и паблики запостили ролик, на котором две ученицы лицея ВШЭ слушали гимн Украины, пока в классе играл гимн РФ. Вторая ученица уже извинилась ранее и сказала, что не видела, какую музыку включала на своем телефоне ее подруга.

Архангельский областной суд прекратил дело против жительницы города Няндома Юлии Железняковой, оштрафованной на 30 тысяч рублей за «дискредитацию ВС РФ» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). В сентябре девушка разместила во «ВКонтакте» ссылку на петицию против мобилизации на сайте change.оrg. В тот же день полицейские составили на неё протокол.



Районный суд поддержал выводы полиции о том, что побуждение подписать петицию против мобилизации является «публичным призывом к воспрепятствованию использования Вооружённых Сил Российской Федерации».



С этим не согласился областной суд. В решении указано, что статус военнослужащего приобретается мобилизованным только после «зачисления в списки личного состава соответствующих воинских подразделений», поэтому выражение протеста против мобилизации не является «дискредитацией ВС РФ». Дело в отношении Железняковой было прекращено в связи с отсутствием в её действиях состава административного правонарушения.

В Тюмени суд удовлетворил жалобу полиции и отправил на новое рассмотрение дело жительницы Тюмени Алисы Климентовой, которая до этого смогла доказать, что под антивоенной надписью «Нет в***е!» на плакате она имела в виду «Нет вобле».



Климентову задержали в сентябре 2022 года из-за надписи «Нет в***е» на асфальте и нарисованного рядом знака пацифика. На нее составили протокол о «дискредитации» армии. Однако в октябре суд прекратил дело, поскольку Климентова смогла доказать, что надпись обозначала «Нет вобле» и «испытывает неприязнь к данному виду рыб». Позже этот случай стал интернет-мемом.

Олеся Шишканова сообщила «7х7», что ей назначили штраф 30 тыс. руб. по статье о дискредитации армии. В Telegram-канале «Батайск город» девушка опубликовала видеообращение мобилизованных, которые пожаловались на отсутствие нормального обмундирования и оружия. Среди резервистов был и брат жительницы Батайска, которого вместе с остальными командование планировало отправить на передовую.

Девушка не признала вину и сообщила, что не планировала дискредитировать Вооруженные силы РФ. Её слова подтвердили показания свидетелей. Несмотря на это, суд все равно оштрафовал Шишканову. Жительница Батайска планирует обжаловать решение.

В Омске завершился суд над местной жительницей Натальей Кривовой, которая обвинялась в том, что якобы призывала к расправе над местными чиновниками в соцсети. Как сообщает Telegram-канал «Суды омской области», по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет) ей назначили восемь месяцев условно. Кроме того, ее лишили права заниматься администрированием сайтов на один год.

Проект «Сетевые Свободы» сообщают о первом заочном процессе о военном фейке. Живущий в США композитор и дирижёр Прохор Протасов — автор гимна города Кирова, выпускник Московской консерватории, лауреат всероссийских и международных конкурсов только на этой неделе узнал, что Первомайский районный суд Кирова с 8 ноября уже рассматривает в отношении него уголовное дело по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК. С его слов, ни суд, ни адвокат по назначению не пытались связаться с ним.



В августе в квартире родителей Протасова прошел обыск. Прохор Протасов предполагает, что обвиняют его в размещении во «ВКонтакте» видеороликов об убийствах мирных жителей в Буче и взрыве торгового центра в Кременчуге весной этого года.



Заседание по делу Протасова было назначено на 23 ноября, но в карточке суда не указано, чем оно закончилось.

Краснодарский краевой суд оставил приговор политику Андрею Пивоварову без изменений. Он приговорен к 4 годам колонии и лишен права заниматься общественно-политической деятельностью сроком на 8 лет из-за сотрудничества с «нежелательной организацией».

Суд окончательно оправдал художницу Юлию Цветкову по делу о распространении порнографии за отсутствием состава преступления. Ранее прокуратура пыталась обжаловать судебное решение. Цветкова признана невиновной и получила право на реабилитацию.

Недавно вышло большое интервью «Роскомсвободы» с художницей, которая рассказала о процессе, отношении к искусству и как оно поменялось после начала преследования.

💬«Перед художником стоит выбор между тем, чего требует душа, и тем, чего требует социум, и это большой конфликт»

➡️ https://t.co/6NBKo6uPxG

Откровенный разговор с художницей Юлией Цветковой о борьбе с системой, активизме, общественной поддержке, кибербуллинге и многом другом — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) December 7, 2022

Суд в Казани заочно арестовал журналиста «Idel.Реалии» Андрея Григорьева по делу о призывах к терроризму, он объявлен в розыск. По версии следствия, Григорьев может быть причастен к публикации видео о нападении на российского посла в Польше.

Блогера Даню Милохина хотят выгнать из России за то, что он спел украинский гимн. Донос на него написал «профессионал» по жалобам в Генпрокуратуру, сам бывший силовик Виталий Бородин.



Патриот требует признать Милохина «иноагентом» и лишить тиктокера гражданства:

«Eго жест в сторону Украины не удивляет. Молодой человек привык эпатировать публику, не задумываясь о последствиях».

Вскоре про этот случай на телеканале «Россия 1» рассказала одиозная телеведущая Ольга Скабеева, многие провластные СМИ посвятили ему критические материалы.

В конце октября блогер уехал в США.

Осудивший «спецоперацию» хореограф Илья Живой рассказал, что Мариинский театр убрал его имя из описания спектаклей. Мариинка продолжает ставить балетные спектакли и оперы, над которыми работал хореограф, но при этом его имени нет в списке авторов. С сайта театра пропала страница с биографией Живого.

Суд в Симферополе арестовал на 14 суток бывшего преподавателя Белогорского техникума Андрея Белозерова за публикацию с украинской песней «Червона калина» во «ВКонтакте».



Мужчину признали виновным в использовании нацистской символики (ст. 20.3 КоАП).



По его словам, рано утром 28 октября к нему в общежитие пришли силовики и провели задержание. Они забрали у мужчины ноутбук, телефон, украинский паспорт, дипломы, трудовую и санитарную книжки.



«Меня лицом в пол, практически без одежды, в одних трусах, извините, кладут, надевают наручники и начинают бить ногами по почкам, по животу, по груди. Куда попали — туда и ударили», — сообщил Белозеров.



Он также заявил, что его ударили в лицо, наступали ногами на голову и повредили мочки ушей. Затем на Белозерова составили протокол о сопротивлении при задержании (ст.19.3 КоАП).



В сентябре его уволили из техникума за украинскую песню про беспилотник Bayraktar.

В Махачкале на дизайнера Эльнару Аскерову составили протокол о «пропаганде ЛГБТ» среди несовершеннолетних, сообщает «Медиазона» со ссылкой на правозащитную группу СК SOS.



18 октября Аскерова презентовала новую коллекцию одежды в бутике «Серый дом» в Махачкале. В числе моделей были двое молодых мужчин с макияжем. По данным СК SOS, показ увидел через окна случайный прохожий, который снял фото и видео и выложил их в соцсетях.



Сама Аскерова говорит что образы были сценическими, а на показ коллекции она пригласила женщин — в основном, своих подруг и знакомых.



Правозащитники, как пишет «Медиазона», отмечают, что 2 часть статьи 6.21 КоАП, которую вменяют Аскеровой, предусматривает распространение «пропаганды нетрадиционных ценностей» в СМИ и интернете, хотя опубликовал снимки именно прохожий, а не Аскерова.

Суд прекратил дело жителя Кирова о репосте акции против мобилизации в Telegram-чат. Вадима Гилязова в сентябре оштрафовали на 20 тыс. руб. по «митинговой» статье (часть 2 статья 20.2 КоАП). Поводом стал пост с призывом выйти на акцию «Весны», который человек под ником «Карамельная Королева» репостнул в чат.



Сотрудник центра «Э» пробил телефон «Королевы» и вышел на адрес Гилязова. В суде активист объяснил, что потерял симку от этого номера, и аккаунт принадлежит не ему. Стало ли это причиной прекращения дела в апелляции — неизвестно.

Брянскую учительницу Елену Лазаренко оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о «дискредитации армии». Как рассказывает женщина, в начале октября в Брянский профессионально-педагогический колледж пришли полицейские и сотрудники ФСБ. Они «сорвали» урок, который вела Лазаренко, и стали вызывать её студентов к себе по одному, где заставляли их подписывать заранее подготовленные жалобы, в которых утверждалось, что их учительница «против спецоперации», а затем вызвали и ее саму:



«При закрытых дверях допрашивали про митинг против Богомаза, брали мой сотовый телефон, смотрели мои группы, кто-то смеялся и шутил, что скоро меня посадят», — рассказала женщина на своей странице во «Вконтакте», добавив, что ее принудили подписать протоколы, не дав их прочитать.



Спустя почти два месяца после инцидента Лазаренко обнаружила у себя на «Госуслугах» штраф в 40 тыс. рублей, установленный судом, о котором она не была извещена.

Суды в Москве начали рассматривать первые дела против физлиц-иностранных агентов, сообщил Павел Чиков.



Обвиняются Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров и Евгений Киселев.



Первые дела по новой статье 19.7.5-4 КоАП — Нарушение обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента — переданы в суды Москвы. Статья введена 24 февраля 2022 года.



Все четыре дела возбуждены по части 2 за неисполнение физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязанности по указанию этого статуса. Протоколы по этой статье уполномочены составлять сотрудники Министерства юстиции РФ.

Общественники объявили сбор средств для главы карельского арт-пространства, которую оштрафовали за «антиспецоперационные» посты. Сбор средств для Натальи Ермолиной объявил Telegram-канал From Karelia with freedom. Ранее суд оштрафовал общественницу на 30 тыс. руб. за посты против «спецоперации» в ее канале «Остатки совести».



Ермолина возглавляла арт-пространство Agriculture club с 2015 года. В нем проводили лекции, тренинги, театральные постановки, встречи закрытого квир-сообщества и другие мероприятия. В 2021 году полицейские пришли в пространство во время лекции о секспросвете и вынесли предупреждение о нарушении коронавирусных ограничений.



Из-за «тревоги и разочарования в тех, кто поддерживает СВО» общественница уехала из России в Черногорию. По словам Ермолиной, она получала угрозы закрыть ее арт-пространство Agriculture club из-за публичных заявлений.

Генпрокуратура заблокировала в VK «Совет матерей и жен» — это родственницы мобилизованных, которых не пустили на встречу с Путиным



Вместо них на чаепитие попали другие «матери военнослужащих», которые совершенно случайно оказались чиновницами и единороссками, отмечает ЧТД.



Реальные же матери из совета требуют вернуть своих близких с «кровавой <спецоперации>». За это они уже подверглись давлению — за ними устроили слежку.

Позже автор паблика Ольга Цуканова заявила о возбуждении против неё уголовного дела.

На Кубани за пост о принудительном сборе помощи для российских военных в Украине отчислили студентку Марию Исмайлову. «Вчера я обнаружила, что меня удалили из чата нашей группы, никак об этом не предупредив. Попросила лекции у одногруппницы, она мне сообщила об исключении. Руководство техникума никак не уведомило об отчислении», — рассказала девушка.

В Петропавловске-Камчатском судят местного жителя Владимира Ефимова, обвиняемого по ст. 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ). Его брат в данный собирает деньги на штрафы. Первые заседания по делу назначены на начало декабря. В обвинении - шесть эпизодов публикаций в Facebook. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

Как указывает в письме брату сам Владимир Ефимов, «дело сляпано „эшниками“​ полковника​ ​ Курдинкова​ по​ доносам небезызвестного​ создателя​ троллефермы​ ​ Максика​ ​ Артемьева,​ национал-социалиста Митьки Бобровского, некой​ гражданки​ Клёминой​ и​ целого​ ​выводка стукачей-студентов из „Молодой гвардии“».

Суд в Коми оштрафовал местного жителя за «антиспецоперационный» ролик на YouTube. Алексей Колегов получил 30 тыс. руб. по статье о злоупотреблении свободой массовой информации (часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ).

В начале марта он разместил видеообращение «Я хочу знать правду о [спецоперации]! И не хочу в СССР!». В нем сыктывкарец сообщил, что власти «замалчивают количество жертв».

В июле страницу Колегова во «ВКонтакте» заблокировали по требованию Генпрокуратуры за подобный пост. Он назвал блокировку «проявлением политического преследования гражданских активистов со своим мнением».

Уссурийский районный суд Приморского края приговорил мужчину по фамилии Эрбес к полугоду исправительных работ по делу о ролике про «спецоперацию» в чате WhatsApp. В решении не указано имя мужчины, однако, судя по информации из картотеки суда, его зовут Федор. В течение шести месяцев пять процентов от заработной платы Эрбеса будут удерживать в пользу государства.



Согласно тексту приговора, мужчина отправил в чат на 230 человек видео с разрушенными городами Донбасса и разбитой российской техникой. В нем говорится о потерях армии России и сложностях, с которыми военные сталкиваются при попытке дезертировать. Предположительно, речь идет о возможных перехватах разговоров солдат с родными.



Эксперт нашел в ролике «фейки» об армии, из-за чего следствие завело уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК.



Эрбес признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке. Мужчина воспитывает малолетнего ребенка — суд признал это смягчающим обстоятельством.

Депутата из Белоярского (Свердловская обл.) Валерию Рефат дважды оштрафовали по статье о дискредитации использования российской армии. Пока она воздерживается от комментариев СМИ до апелляции и кассации, уточнив лишь, что по обоим делам ей назначили минимальные штрафы – 30 тысяч рублей, и на оба постановления она подала апелляции.



Рефат избралась депутатом думы Белоярского городского округа в сентябре прошлого года в порядке самовыдвижения, она является выпускником журфака УрГУ и работает председателем правления коттеджного посёлка «Алые паруса».

В Томске музыкант Анна Чагина, у которой утром 30 ноября прошли обыски, задержана. В отношении нее завели дело по ст. 280.1 УК (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ), сообщил телеграм-канал «Улица Бархатная». Чагину поместили в ИВС, ее задержали на 48 часов до избрания меры пресечения. У нее дома забрали всю технику. Анна Чагина участвовала в мартовской акции против «спецоперации». Тогда ее оштрафовали по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ).

Во время обыска в квартире помимо Чагиной находилась также и ее дочь Марина Коростелева. Она же и сообщила друзьям семьи о происходящем и о возбужденном уголовном деле.

Анна Чагина несколько раз выкладывала «антиспецоперационные» публикации на своей странице во «ВКонтакте». Два месяца назад ее аккаунт был заблокирован по требованию Генпрокуратуры.

Свидетелем по делу томского подполковника милиции в отставке Виктора Лаврентьева о фейках про армию стал Виктор Фефелов. Vtomske. ru называет свидетеля журналистом, а тг-канал «Говорит НеМосква» сообщил, что Фефелов известен в городе по оказанию услуг в борьбе полтергейстами.



В заседании Фефелов заявил, что Лаврентьев «в достаточно истерической форме начал вести антиармейскую пропаганду».



Сам обвиняемый сообщил, что свидетель около 10 лет преследовал его призывами пообщаться, но Лаврентьев отказывался, считая его неадекватным из-за статей про барабашек.



Вину Лаврентьев не признал, отметив, что в своих постах просто хотел поделиться с друзьями «тем кошмаром, который сидел в голове».



Виктор Лаврентьев — томский активист, он не раз участвовал в оппозиционных акциях.

В Подмосковье вынесли приговор украинскому певцу Игорю Левченко: ему назначили три года колонии из-за видео о российских военных в инстаграме. Следствие и суд сочли, что в ролике Левченко была «угроза применения насилия и совершения убийств» военнослужащих РФ.

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Ноябрьский дайджест преследований россиян за слова в интернете снова демонстрирует преобладание армейской тематики. «Дискредитация ВС РФ», как видим, продолжает уверенно шествовать по судьбам наших граждан, одаривая то штрафами, а то и реальными сроками. Как и прогнозировалось, спада в этом процессе не ожидалось и вряд ли будет ожидаться.