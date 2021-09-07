ЦИК тестирует онлайн-голосование

Центральная избирательная комиссия запустила тестирование дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщает «Российская газета». Формат ДЭГ будут использовать на всероссийских выборах в Госдуму 17-19 сентября в семи регионах. Запуску тренировки предшествовала процедура генерации и разделения ключа.

Тестирование началось 7 сентября в 14:00, оно продлится до 16:00 9 сентября. В нём примут участие подавшие заявления о дистанционном голосовании жители Москвы, Севастополя, а атакже Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей.

В прошлом году электронное голосование применялось во время референдума по внесению поправок в Конституцию РФ. Тогда было зафиксировано 78 нарушений, связанных с трудностями в регистрации, отказом в электронном голосовании и т.п.

«Пока никто не видел код системы, доверять ей нельзя, — считает директор Общества защиты интернета Михаил Климарёв. — Понимания, как она администрируется тоже нет, опубликованных документов о функционировании практически тоже. Но самое главное — это нарушение тайны голосования. Никто не может обеспечить тайну электронного голосования технически. Потому что можно согнать людей в одном месте и заставить их нажать нужную кнопку » .

По словам Климарёва, помимо этого на Госуслугах можно зарегистрировать людей, получить все пароли и просто проголосовать за избирателей.

«Думаю, это сейчас и происходит в Москве. Потому что сейчас на онлайн-голосование зарегистрировалось больше людей, чем обычно бывает явка на участках. Кстати, можно будет проверить это после выборов: сравнить, как проголосуют регионы с ДЭГ и без. Скорее всего, мы увидим, что столица была куда активнее, чем, например, более оппозиционно настроенный Екатеринбург », — предположил эксперт.

Приём заявлений на участие в ДЭГ начался 2 августа и продлится до 13 сентября. Те, кто получит отказ, смогут проголосовать лично на участке. Если же заявление принято и не отозвано до 13 сентября, то электронная форма участия в выборах останется единственно возможной. По итогам голосования этого года ЦИК примет решение о расширении онлайн-голосования на другие регионы.

Стоит ли доверять онлайн-формату голосования на данный момент, ранее мы разбирали в наших карточках.