Роскомнадзор разблокировал сайт Tor Project

Сайт The Tor Project разблокирован на территории России. Таким образом Роскомнадзор исполнил решение Саратовского областного суда, куда подавалась апелляция о снятии ограничения доступа.

Медиаюрист «Роскомсвободы», адвокат Екатерина Абашина, представляющая интересы The Tor Project в суде, рассказала обстоятельства вынесения сайта проекта из реестра заблокированных:

«Роскомнадзор, конечно, неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта, потому что решение о блокировке было отменено ещё 19 мая, и с тех пор основание для нахождения сайта The Tor Project в реестре запрещённой информации отсутствовало.



Мы даже специально отправляли отдельное уведомление об этом, хотя РКН участвовал в процессе. Только через месяц мы получили ответ, что „в скором времени мы разблокируем этот сайт“, и вот наконец-то это произошло!»

Юрист также напомнила, что апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, отправив его на новое рассмотрение, и вот как раз сегодня состоится заседание по нему.

На днях сайт проекта был вынесен из реестра запрещённой информации:

reestr.rublacklist.net/record/3845366

Напомним, блокировка сайта Tor Project произошла в начале декабря 2021 года на основании решения Саратовского районного суда Саратовской области за 18 декабря 2017 года. Инициатором ограничения доступа выступила местная прокуратура, увидевшая нарушение в том, что проект даёт гражданам возможеость «скачивания программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включенные в Федеральный список экстремистских материалов». Заседание суда тогда прошло без участия владельцев сайта, что уже само по себе является нарушением.

Непривлечение к делу представителей The Tor Project Inc., а также отсутствие в законодательстве запрета на распространение информации, связанной с технологиями VPN, анонимайзерами и т.п., стали двумя основными аргументами юристов «Роскомсвободы» в деле о разблокировке сайта проекта. В итоге облсуд жалобу удовлетворил, но направил дело на новое рассмотрение, уже с участием владельца сайта.

UPD: Только что закончилось очередное заседание по новому рассмотрению дела. Как сообщает Екатерина Абашина, привлечённый к процессу Google, от которого потребовали удалить браузер Tor из Google Play, направил ходатайство о том, чтобы отложить рассмотрение, поскольку компания иск получилиа только недавно, и ей нужно время на составление правовой позиции. Судья заседание отложила. Скорее всего, предполагает Екатерина, следующее заседание состоится 26 или 27 июля.