Tor Project получил уведомление о внесении в реестр запрещённых сайтов

Tor Project на днях получил письмо от Роскомнадзора, где сказано о предстоящей блокировке сайта https://www.torproject.org. На форуме один из разработчиков опубликовал данное уведомление, из которого совершенно не понятно, что именно нарушил Tor Project и какие нарушения он должен устранить:

«В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта мер по удалению запрещенной информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети «Интернет», будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети «Интернет», содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, а доступ к нему будет ограничен».

Ссылок на судебные решения в тексте также не приведено, поэтому участники проекта до сих пор ломают голову, в чём суть претензий российских властей.

В сервисе проверки наличия сайта в реестре запрещённых на портале Роскомнадзора есть уведомление, которое можно назвать своего рода «рудиментом», поскольку оно — за 2017 год, причём ограничение доступа к сайту не предусмотрено:

Если посмотреть решение Саратовского суда, то это почти шаблонный для того периода времени документ, в котором прокуратура жалуется на нарушение законодательства РФ по части предоставления гражданам возможности «скачивания программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включенные в Федеральный список экстремистских материалов».

Подобная история была со страницей «Инструментарий» на сайте «Роскомсвободы», когда кубанские прокуроры через суд заблокировали её в 2015 году, но наши юристы подали жалобу в ЕСПЧ, который признал блокировку незаконной, после чего Анапский городской суд закрыл административное дело.





Но предполагаем, что ситуация с Tor не связана с решением Саратовского суда. По многим признакам, попытка заблокировать Tor сейчас предпринимается с помощью так называемых технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных у операторов связи и применяемых не ими, а Роскомнадзором, в рамках реализации закона 90-ФЗ («о суверенном Рунете»). Этого мнения придерживается большинство экспертов. Однако на каком основании Tor «проверяют на прочность», неизвестно.



«Можно ли заблокировать [Tor] для очень многих? — рассуждает в беседе с TJournal технический специалист „Роскомсвободы“ Вадим Лосев. — Да, технически это возможно. Можно ли сделать так, чтобы никто и никогда из России не получил доступ к Tor — нет, невозможно».



«Хоть блокировка Tor и стала неожиданностью, сам принцип внезапных ограничений без пресс-релизов наблюдается с момента блокировки телеграма в 2020 году, — напомнил ИТ-специалист ValdikSS, — тогда Роскомнадзор начал массово совершать надзаконные действия, самовольно и безосновательно внося различные ресурсы в список блокировки в „резиновые“ номера судебных решений, а также тестировал новые методы и технологии блокировки».

На днях зампредседателя инфокомитета Госдумы, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин одобрил возможную блокировку Tor, назвав его «абсолютным злом», поскольку якобы именно с его помощью совершается большинство противоправных действий, а «российская молодежь вовлекается в наркопотребление».

Такая позиция не может не вызывать удивления, ведь Tor, как и любой другой подобный сервис, всего лишь инструмент, который люди могут использовать как во благо, так и во вред. Если заблокировать сам сервис, то пострадают в первую очередь обычные пользователи, а правонарушители как раз станут одними из первых, кто найдёт новые способы совершения своих деяний. Вот что говорит Вадим Лосев:

«Наверное, людям, которые хотят покупать наркотики, будет тяжелее, но они довольно мотивированы и смогут разобраться. Владельцы этих сайтов будут пытаться сделать так, чтобы их пользователи к ним добрались».

«Наркоманы разобрались сначала с Tor, затем с биткоином, — соглашается с ним ValdikSS. — Настроить мост они тоже смогут, не сомневайтесь. Если совсем прижмёт, будут по-старинке, через Telegram-ботов».

Опять же, с помощью блокировок не было поймано ещё ни одного наркоторговца.

Напомним, с начала декабря текущего года российские пользователи стали жаловаться на блокировку Tor, причём сбои в работе сервиса задели все регионы и большинство провайдеров. Какой-либо информации от властей, кроме комментария депутата Горелкина, не было, а о блокировке юзеры узнали уже по факту, когда потеряли к сервису доступ.