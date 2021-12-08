Tor Project запустил зеркало своего заблокированного в РФ сайта

В России всё-таки по решению Саратовского районного суда Саратовской области за 2017 года заблокировали основной сайт Tor – "Tor Project".
Причём блокировка осуществляется по маске:
Разработчики сервиса уже в курсе проблемы, и в обращении к своим подписчикам они сообщили следующее:
«Сразу после того, как мы опубликовали эту статью, российское правительство официально заблокировало наш основной сайт в России. Пользователи могут обойти эту блокировку, посетив зеркало нашего сайта».
На днях проект получил уведомление Роскомнадзора о намерении внести их сайт в реестр запрещённых, если не будет удалена противоправная иформация. Какая — в письме надзорного ведомства не указывалось, как и не было сказано, на каком основании будет осуществлен ограничение к сайту torproject.org.
Разработчики Tor позже нашли в базе РКН указание не решение Саратовского райсуда, в котором прокурор просил заблокировать данный сайт, поскольку тот предоставляет возможность для скачивания браузера, позволяющего обходить государственные блокировки.
Непонятно, почему всё это время решение «лежало под сукном», и вдруг было задействовано спустя почти четыре года (принято в декабре 2017-го, вступило в силу в январе 2018-го). Поэтому у многих, были сомнения, что блокировка Tor российскими операторами, проводимая несколько дней назад, связана именно с данным судебным решением. Впрочем, ввиду непрозрачности процесса блокировок с того момента, как российские власти начали задействовать «технические средства противодействия угрозам» (ТСПУ) и перестали опираться на публичные правовые акты, это может оказаться или формальным поводом, или вообще «попутным» действием в отношении уже всего Tor как общемирового онлайн-явления.
Tor Project обратился к своим пользователям за помощью. Он просит распространять информацию о Tor и его мостах, а русскоговорящих специалистов — присоединяться к сообществу по локализации и заняться переводом документов поддержки.
We need everyone's help.— The Tor Project (@torproject) December 7, 2021
If you're an educator... spread accurate information about Tor and Tor bridges.
If you speak Russian... join the localization community and translate support documents.https://t.co/74JNqcqkGL
«Из-за особенностей реализации блокировки сайта torproject.org, поддомены кроме www не блокируются. Например, нормально работает bridges.torproject.org — поддомен, на котором пользователи могут получить адреса мостов», — заметили наши технические специалисты.
«Кроме этого, известный исследователь ValdikSS ночью нашел способ восстановить работоспособность транспорта Snowflake в Tor Browser для тех, у кого он блокируется. ValdikSS опубликовал на (тоже не заблокированном) gitlab.torproject.org свои версии исполняемых файлов snowflake-client для Windows и Linux, которыми нужно перезаписать файлы из комплекта Tor Browser, чтобы Snowflake опять заработал. Snowflake позволяет пользователям, у которых нет доступа к Tor, ходить в сеть через устройства других пользователей как через прокси», — подытоживает Roskomsvoboda Tech Talk.
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