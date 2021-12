Tor Project запустил зеркало своего заблокированного в РФ сайта

В России всё-таки по решению Саратовского районного суда Саратовской области за 2017 года заблокировали основной сайт Tor – "Tor Project".

Причём блокировка осуществляется по маске:

Разработчики сервиса уже в курсе проблемы, и в обращении к своим подписчикам они сообщили следующее:

На днях проект получил уведомление Роскомнадзора о намерении внести их сайт в реестр запрещённых, если не будет удалена противоправная иформация. Какая — в письме надзорного ведомства не указывалось, как и не было сказано, на каком основании будет осуществлен ограничение к сайту torproject.org.



Разработчики Tor позже нашли в базе РКН указание не решение Саратовского райсуда, в котором прокурор просил заблокировать данный сайт, поскольку тот предоставляет возможность для скачивания браузера, позволяющего обходить государственные блокировки.



Непонятно, почему всё это время решение «лежало под сукном», и вдруг было задействовано спустя почти четыре года (принято в декабре 2017-го, вступило в силу в январе 2018-го). Поэтому у многих, были сомнения, что блокировка Tor российскими операторами, проводимая несколько дней назад, связана именно с данным судебным решением. Впрочем, ввиду непрозрачности процесса блокировок с того момента, как российские власти начали задействовать «технические средства противодействия угрозам» (ТСПУ) и перестали опираться на публичные правовые акты, это может оказаться или формальным поводом, или вообще «попутным» действием в отношении уже всего Tor как общемирового онлайн-явления.

Tor Project обратился к своим пользователям за помощью. Он просит распространять информацию о Tor и его мостах, а русскоговорящих специалистов — присоединяться к сообществу по локализации и заняться переводом документов поддержки.

We need everyone's help.



If you're an educator... spread accurate information about Tor and Tor bridges.



If you speak Russian... join the localization community and translate support documents.https://t.co/74JNqcqkGL