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8 декабря 2021

Tor Project запустил зеркало своего заблокированного в РФ сайта

Блокировка основного сайта проекта Tor произошла по решению Саратовского районного суда за размещение для скачивания браузера-анонимайзера, позволяющего обходить блокировки.

В России всё-таки по решению Саратовского районного суда Саратовской области за 2017 года заблокировали основной сайт Tor – "Tor Project".

Причём блокировка осуществляется по маске:

 

Разработчики сервиса уже в курсе проблемы, и в обращении к своим подписчикам они сообщили следующее:

«Сразу после того, как мы опубликовали эту статью, российское правительство официально заблокировало наш основной сайт в России. Пользователи могут обойти эту блокировку, посетив зеркало нашего сайта».

 

На днях проект получил уведомление Роскомнадзора о намерении внести их сайт в реестр запрещённых, если не будет удалена противоправная иформация. Какая — в письме надзорного ведомства не указывалось, как и не было сказано, на каком основании будет осуществлен ограничение к сайту torproject.org.

Разработчики Tor позже нашли в базе РКН указание не решение Саратовского райсуда, в котором прокурор просил заблокировать данный сайт, поскольку тот предоставляет возможность для скачивания браузера, позволяющего обходить государственные блокировки.

Непонятно, почему всё это время решение «лежало под сукном», и вдруг было задействовано спустя почти четыре года (принято в декабре 2017-го, вступило в силу в январе 2018-го). Поэтому у многих, были сомнения, что блокировка Tor российскими операторами, проводимая несколько дней назад, связана именно с данным судебным решением. Впрочем, ввиду непрозрачности процесса блокировок с того момента, как российские власти начали задействовать «технические средства противодействия угрозам» (ТСПУ) и перестали опираться на публичные правовые акты, это может оказаться или формальным поводом, или вообще «попутным» действием в отношении уже всего Tor как общемирового онлайн-явления.

 

Tor Project обратился к своим пользователям за помощью. Он просит распространять информацию о Tor и его мостах, а русскоговорящих специалистов — присоединяться к сообществу по локализации и заняться переводом документов поддержки.

 

«Из-за особенностей реализации блокировки сайта torproject.org, поддомены кроме www не блокируются. Например, нормально работает bridges.torproject.org — поддомен, на котором пользователи могут получить адреса мостов», — заметили наши технические специалисты.

«Кроме этого, известный исследователь ValdikSS ночью нашел способ восстановить работоспособность транспорта Snowflake в Tor Browser для тех, у кого он блокируется. ValdikSS опубликовал на (тоже не заблокированном) gitlab.torproject.org свои версии исполняемых файлов snowflake-client для Windows и Linux, которыми нужно перезаписать файлы из комплекта Tor Browser, чтобы Snowflake опять заработал. Snowflake позволяет пользователям, у которых нет доступа к Tor, ходить в сеть через устройства других пользователей как через прокси», — подытоживает Roskomsvoboda Tech Talk.

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