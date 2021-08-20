Телеканал «Дождь» оспорит включение его Минюстом в список СМИ-«иноагентов»

Телеканал «Дождь» обжалует включение его Минюстом в список СМИ, выполняющих функции «иностранных агентов». Об этом сообщил главный редактор канала Тихон Дзядко. По его словам, ресурс регулярно публикует отчётность. Журналист отметил, что никакого зарубежного финансирования «Дождь» не получает.

«Конечно, мы будем обжаловать это решение — как решение не соответствующее закону и здравому смыслу. И конечно же, мы продолжим работать как прежде», — заявил Дзядко.

Он также призвал поддержать телеканал подписками и донатами.

В редакции «Важных историй» тем временем заявили, что «не скрывали от читателей, что зарегистрированы за границей».

«Сделали мы это для того, чтобы быть свободными. И чтобы не превратиться, подобно российским государственным СМИ, в информационную обслугу власти, которая лает, когда ей это прикажут», — говорится в телеграм-канале издания.

Там тоже обратились к читателям с призывом поддержать СМИ с помощью донатов.

Ранее сегодня в официальном реестре Минюста появились девять новых позиций. СМИ-«иноагентами» признали телеканал «Дождь», издание «Важные истории», его главреда Романа Анина и ещё шестерых журналистов, связанных с этим ресурсом: Романа Шлейнова, Ирину Долинину, Алесю Мараховскую, Дмитрия Великовского и Олесю Шмагун. Теперь в реестре 43 строчки с именами журналистов и названиями СМИ. На включённых в список налагают жёсткие обязательства, в том числе по отчёту о финансах, а сам статус обычно влечёт потерю источников и рекламодателей.

В июле в реестр СМИ-«иноагентов» попал ресурс The Insider. Незадолго до этого Генпрокуратура признала издание «Проект» нежелательным в России. В августе по её же требованию заблокировали сайт премии «Профессия — журналист», «Открытые медиа» и размещённый на Appspot «МБХ Медиа».

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