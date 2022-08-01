Россия стала второй после Японии по количеству запросов к Twitter на удаление контента

С 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года число юридических требований к Twitter по удалению контента выросло на 10% и достигло 47 572, что является рекордом с момента первого отчёта о прозрачности компании. Почти все запросы (97%) поступили только из пяти стран (в порядке убывания): Японии, России, Южной Кореи, Турции и Индии. Лидерство этих государств не меняется в течение последних трёх лет (изменяется только их порядок). Россия сохраняет вторую строчку второй отчёт подряд (весь 2021 год).

Источник: Twitter

На долю России приходится 18% всех запросов — 8,4 тысячи, относящиеся к 8,3 тысячам аккаунтам. Из них Twitter принял решение заблокировать только 15, но при этом скрыл 5,6 тысяч твитов по гостребованиям из России.

Страна требовала удалить контент, связанный с членовредительством и самоубийством (70% всех российских запросов), а также — сексуализированной эксплуатацией детей (14%).

Во второй половине 2021 года Twitter также получил на 103% больше запросов от властей по всему по доступу к верифицированным аккаунтам журналистов: 326 требований по 349 страницам. Всплеск в значительной степени объясняется ростом требований из Индии (114), Турции (78), России (55) и Пакистана (48).

Количество государственных запросов к Twitter по информации о пользователях уменьшилось на 7% (до 11 460). Больше всего заявок подали Соединенные Штаты (20% от общемирового объема). Второе место заняла Индия (19%), далее идут Япния (17%), Франция (17%) и Германия (6%). В совокупности на эти пять стран пришлось 79% всех глобальных информационных запросов за этот отчётный период. Это второй отчёт подряд, в котором перечисленые страны лидируют.

Источник: Twitter

Сам Twitter потребовал от пользователей удалить 4 миллиона твитов, которые нарушали Правила платформы. По данным компании, количество контента, связанного с терроризмом и экстремизмом, выросло на 25%, языком вражды — 19%, нарушением приватности — 11%.