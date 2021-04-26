Минцифры предлагает обеспечить удаляемость предустановленных приложений

Минцифры выложило на общественное обсуждение проект поправок в постановление Правительства о предустановке отечественных приложений от 18 ноября 2020 года. Как пишет «Ъ», ознакомившийся с документом, проект был размещён на сайте regulation.gov.ru 19 апреля, но через четыре дня почему-то удалён.

«РосКомСвобода» обнаружила новый вариант данного документа, выложенный министерством на днях. Судя по основным тезисам, это тот же проект поправок, о котором ведёт речь издание, что также подтверждается публикацией ТАСС. Очевидно, документ в первоначальном виде имел какие-то недостатки, из-за чего его пришлось перезалить.

Производителям смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров Smart-TV придется обеспечить удаляемость российских приложений, которые будут предустановлены на устройствах. При этом вендорам могут разрешить брать с разработчиков приложений дополни…https://t.co/yccDG6CeoM — Коммерсантъ (@kommersant) April 26, 2021

Предлагается дополнить правила пунктом следующего содержания — «обеспечить потребителю возможность удаления предварительно установленных программ».

Ранее «Ъ» сообщал, что Samsung в ходе обновлений системы начал устанавливать на смартфоны пользователей отечественные приложения, ссылаясь на новые требования законодательства. Речь шла о трех сервисах "Яндекса", которые невозможно удалить. После этого "Яндекс" заявил, что никогда не просит партнеров делать свои приложения неудаляемыми. Вскоре после этого ряд вендоров, в том числе Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu и Prestigio сообщили IT-гиганту, что не будут устанавливать неудаляемые приложения. Минцифры РФ также выступило против практики предустановки неудаляемых приложений, а в Samsung объяснили свои действия сложностью в трактовке закона.

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты и Smart TV был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2019 года и должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года. В марте депутаты приняли решение перенести этот срок на 1 января 2021 года. В начале декабря прошлого года Госдума приняла закон, согласно которому срок вступления в силу норм откладывался еще на три месяца — до 1 апреля 2021 года. Тогда же было принято решение, что предустанавливаемое ПО может быть произведено не только в России, но и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. В конце марта текущего года Президентом был подписан закон о штрафах за отказ предустанавливать «импортозамещённый» софт, и новые нормы вступят в силу с 1 июля текущего года.

В перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России технически сложные товары входят в том числе «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», MirPay (только Android), госуслуги.

У производителя будет три варианта обеспечить предустановку программ: полная предустановка приложений на жесткий диск, предустановка в режиме "одного окна", когда пользователь сам выбирает, какое из приложений он хочет установить; также производитель сможет разместить иконку программы на экране устройства, при выборе которой пользователь установит программу. Какой из трех вариантов предустановки выбрать, решает сам производитель.

По словам «Ъ», инициативу Минцифры поддержали «Яндекс» и Huawei. В российском IT-гиганте считают, что пользователи всегда должны иметь возможность удалять приложения, которыми не пользуются.

В министерстве изданию пояснили, что в документе речь идет об улучшении положения сервисов на экране устройства, но не о «возможности сделать их неудаляемыми».

В проекте поправок Минцифры сказано, что по умолчанию в устройства будут устанавливать «популярную поисковую систему, страной происхождения которой должна быть Россия или другие государства – члены ЕЭС». Чтобы определить самое популярное приложение, Минцифры ежегодно будет составлять рейтинг по числу пользователей. Для попадания в него поисковику потребуется не менее 1 млн. пользователей за год. По данным «Яндекс.Радара», самой популярной поисковой системой в России в период с 5 до 11 апреля был «Яндекс» с долей 60,4% от поисковых запросов на всех платформах и типах устройств. На Google приходится еще 38%. Остальные поисковые системы, включая Rambler и Mail.ru, занимают около 1,6%.

Дата окончания публичного обсуждения поправок Минцифры — 25 мая 2021 г. Если у вас есть какие-либо замечания или предложения, вы можете оставить их на странице документа.