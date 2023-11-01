Великобритания опубликовала декларацию о безопасности ИИ

Великобритания опубликовала декларацию (Bletchley Declaration) по сотрудничеству в области безопасности искусственного интеллекта (ИИ), составленную вместе с такими странами, как США и Китай. В целом в документе участвуют 28 стран и Европейский союз. Публикация вышла в день открытия Саммита по безопасности искусственного интеллекта в Великобритании.

«Мы особенно обеспокоены рисками в таких областях, как кибербезопасность и биотехнологии, а также там, где передовые системы искусственного интеллекта могут усиливать дезинформацию», — говорится в документе.

Декларация поощряет прозрачность и подотчётность субъектов, разрабатывающих передовые технологии ИИ. Наряду с этим она предлагает создать систему оценки и инструменты по тестированию безопасности, а также развивать соответствующие области науки — всё это в рамках международного сотрудничества.

Напомним, ранее на этой неделе в США вышел указ президента об ИИ, который формулирует новые оценки безопасности, рекомендаций в области гражданских прав, а также исследований влияния ИИ на рынок труда. Кроме того, страны G7 согласовали руководящие принципы и кодекс для компаний, разрабатывающих системы ИИ. Таким образом правительства стремятся уменьшить риски использования ИИ не по назначению.