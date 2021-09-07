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7 сентября 2021

Силовики получат право блокировать инструкции по сборке и переделке оружия

Соответствующие внесудебные полномочия получат МВД, ФСБ и Росгвардия; основанием для разработки документа стали изменения, внесённые в закон «Об оружии».

МВД России, Федеральную службу безопасности (ФСБ), Федеральную службу войск национальной гвардии РФ, а также Роскомнадзор могут наделить полномочиями для блокировки ряда сайтов. Это следует из постановления правительства РФ о внесении изменений в распоряжение от октября 2012 года. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

 

 

Ранее были приняты поправки к закону «Об оружии» и отдельным законодательным актам, ужесточающие контроль за оборотом оружия. В частности, изменения предполагают, что ресурсы, которые содержат материалы о способах и методах самодельного изготовления взрывчатых веществ, взрывных устройств или оружия, необходимо вносить в реестр интернет-сайтов с запрещённой информацией. Данный проект постановления был подготовлен во исполнение внесённых поправок.

Дата окончания общественного обсуждения документа - 20 сентября 2021 г. Свои предложения и замечания вы можете оставить на странице проекта.

Ранее сообщалось, что депутаты Татарстана предложили досудебно блокировать в соцсетях посты с инструкциями по изготовлению бомб и огнестрельного оружия, а также запретить «героизировать» преступников.

МВД намеревалось ввести запрет на распространение инструкций по самодельному изготовлению оружия ещё в 2019 году, а блокировка контента о взрывчатых веществах на текущий момент производится через суды по искам прокуроров, правда, иногда в реестр заблокированных по таким искам попадают энциклопедические статьи, а также химические эксперименты. К слову, оружие Ильназа Галявиева, который устроил бойню в казанской гимназии, не было самодельным, а именно трагедия в Казани стала поводом для ужесточения закона "Об оружии".

149-ФЗ 139-ФЗ МВД России ФСБ Росгвардия оружие взрывчатка Правительство 231-ФЗ

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