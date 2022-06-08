Окончательно заблокированы украинский Forbes и основной домен ForkLog

Получило очередное «резиновое расширение» решение Генеральной прокуратуры РФ, на основании которого были заблокированы украинское издание «Ґрати», зеркала проектов «Радио Свобода», сайт United24 для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины, украинские медиа Root Nation, «Свои Кривой рог», «Мережа новин», «Страна.UA», AllNews, а также сайта гастротуров Gastrotravel.club. В компанию вышеперечисленным сервисам попали:

уже основной домен издания о криптовалютах и блокчейне ForkLog , причём блокировка происходит по «маске» (*);

, причём блокировка происходит по «маске» (*); тем же способом блокируется украинский Forbes ;

; англоязычный украинский портал The Kyiv Independent ;

; военная цензура коснулась также украинских изданий «Хвыля» и «РИА Мелитополь».

Как уже говорилось выше, все они блокируются по «маске», то есть — со всеми доменами и поддоменами.

Не по «маске», но полностью ограничивается доступ к украинскому порталу «ВолыньPost», а также сайту Radio Free Europe/Radio Liberty («Радио Свобоодная Европа/Радио Свобоода»).

В целом на основании этого решения блокируется уже 32 сайта и ссылки.

Как мы уже писали ранее, ForkLog не в первый раз попадает в реестр запрещённой информации, но до этого у него блокировались только две ссылки, а также дополнительный домен. Теперь доступ к изданию запрещён полностью. Похожая ситуауция с украинским Forbes, у которого под блокировкой находилось два материала, но поскольку доступ ограничивался по HTTPS, у многих российских операторов он не загружался. Аналогично обстоят дела с The Kyiv Independent.

Проекты же «Радио Свобода» вносятся в реестр запрещённой информации с завидным (но скорее — незавидным) постоянством, а главный сайт попал в бан только сейчас.

Издание «Хвыля» также часто становилось объектом внимания российских властей, в том числе региональных судов и даже Роспотребнадзора (из-за новостей на суицидную тематику), но окончательно под блокировку весь сайт попал только сейчас.

Другим решением, которым ранее были заблокированы российский информационно-аналитический портал «Голос Ислама», украинский общенациональный информационно-развлекательный портал «2+2» и сервер „L2 Mirage“ для онлайн-игры Lineage 2, теперь также ограничен доступ к киевской страничке украинского портала «Комментарии.UA». Блокировка происходит также по «маске».

Но самым массовым по «спецоперационным» блокировкам является решение номер 27-31-2020/Ид2145-22 — на его основании в реестр внесено уже более 2300 сайтов. Общее же количество интернет-ресурсов, заблокированных по соображениям военной цензуры, давно перевалило за 3000.