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1 марта 2022

Самыми скачиваемыми в России приложениями стали VPN-сервисы

Кроме этого, на фоне ограничения властями неофициальной информации и блокировки соцсетей, у россиян резко вырос интерес к негосударственным СМИ и защищенным мессенджерам.

Российские пользователи активно скачивают VPN-сервисы, с помощью которых можно обходить локальные ограничения на доступ к тем или иным сайтам, а также сохранять конфиденциальность в Сети. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование платформы data.ai (до недавнего времени называлась App Annie).

28 февраля первые строчки списков наиболее скачиваемых приложений для iOS и Android заняли VPN-сервисы. В топ-100 самых скачиваемых приложений для iOS вошли 16 сервисов VPN. Пять из них попали в первую десятку, в том числе на первое и второе место. В аналогичном перечне для Android оказались восемь VPN-сервисов. Три из них — в первой десятке.

Как отмечают аналитики, рост интереса россиян к VPN-сервисам начался 24 февраля, когда президент Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Facebook наложил ограничения на несколько российских СМИ, включая «Лента.ру» и «Газета.ру», а Роскомнадзор в ответ начал замедлять скорость доступа к соцсети. Ту же меру регулятор применяет к Twitter с 2021 года.

Помимо VPN-сервисов в списки самых скачиваемых приложений для iOS попали:

  • приложение онлайн-СМИ «Медуза» (в день начала войны в Украине возглавило рейтинг, при том что ранее в него не входило);
  • сервис для отслеживания самолетов Flightradar24;
  • мессенджер с повышенным уровнем защищенности Signal;
  • мессенджер Bridgefy (позволяет обмениваться сообщениями при отсутствии доступа в интернет);
  • сервис Maps.me с офлайн-картами.

Кроме того, вырос интерес к приложениям банков («Тинькофф Инвестиции», «Сбербанк Инвестиции», «ДомКлик», «Еаптека» — сервисов из экосистемы Сбера, «ВТБ Онлайн»), телеканала «Дождь» и сервису видео-конференций Zoom. Резко увеличилось число скачиваний платного приложения Noizio, которое поддерживает фоновые природные звуки, чтобы человек мог заглушить шум улицы и сосредоточиться на работе или быстро заснуть, а также «Экзамена на оружие» (тест на ношение гражданского оружия 2022 года). В топ-100 приложений на Android 24 февраля не было заметных изменений. В следующие дни приложение «Медузы» поднялось на 35 место, хотя ранее его не было в рейтинге. Росла популярность у «Тинькофф Инвестиции», Flightradar 24 и МИР Pay.

 

Напомним также, что «Роскомсвобода» ранее создала маркетплейс платных VPN-сервисов с проверенной репутацией, которые не собирают пользовательские данные. Ещё нами на днях была открыта страница в Tor, где вы можете искать нас на случай блокировки в это непростое время:

rksnetorofbj675vpfif3kocq5qqnjdcx7ed35yqhlhh6wcx4h2thpyd.onion
соцсети цензура 149-ФЗ 139-ФЗ эффект Стрейзанд VPN мессенджеры 398-ФЗ приложения война

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