VPN поставили в перечень средств информационной войны против России

На недавнем заседании общественного совета при Роскомнадзоре были оглашены данные об информационных атаках на российских пользователей Интернета. Об этом сообщает D-Russia.

Озвучены были следующие тезисы:

Информационная война против России ведётся комплексно и профессионально, утверждалось на заседании.

«Её цели – общественное мнение граждан страны, Вооруженные Силы, русская культура и национальные традиции. С первых же часов специальной военной операции (СВО) на Украине масштаб информационных атак на наших граждан в соцсетях, на сайтах, в рекламных и баннерных сетях оказался беспрецедентен», – говорится в публикации.

«Это, включая участие в информационной войне американских IT-компаний, было спланировано тщательно и заранее, – утверждалось на заседании. – Антироссийский контент и объёмы его показа оплачены миллиардами рублей, и это отнюдь не ответная реакция Запада на СВО. И контент, и план ведения информационной войны готовились не как ответная мера, а для информационного обеспечения антироссийской агрессии».

Роскомнадзор отчитался об удалении свыше 117 тысяч фейков о сути конфликта, действиях и потерях ВС РФ с конца февраля текущего года. Также, по словам представителей надзорного ведомства, «было заблокировано 1177 ресурсов с украинской националистической пропагандой – их суммарная аудитория превышала 202 миллиона пользователей Интернета».

«Отдельно отмечена активная западная пропаганда VPN-сервисов как спланированная акция с целью нейтрализовать блокировку противоправного контента».

Успех такой пропаганды оказался относителен, говорится в публикации. Роскомнадзор смог блокировать более 30 наиболее распространённых в России VPN-сервисов, это число постоянно пополняется.

В качестве примера успешности таких блокировок РКН приводит историю с Facebook и Instagram, которые были заблокированы на территории России, а компания-владелец Meta признана экстремистской огранизацией. К маю по сравнению с февралём доля пользователей Facebook среди населения страны сократилась втрое, утверждают власти.

Возросло количество DDoS-атак и попыток взлома IT-систем.

Роскомнадзор отчитался об отражении таких атак во взаимодействии с Генпрокуратурой России, МВД, ФСБ.



Дополнительные защитные меры, которые Роскомнадзор сейчас считает первоочередными: защита граждан, их личной информации, самостоятельное направление здесь – защита детей; защита российских IT-сервисов и информационной инфраструктуры.



Роскомнадзор полагает, что для преодоления утечек и незаконной торговли персональными данными граждан РФ необходима борьба со спросом на них, введение самой серьёзной ответственности за куплю-продажу краденых данных, которая ведёт к совершению многих других преступлений.

Отдельно выделена так называемая «контрцензурная борьба», т.е. недопущение направленной на российскую аудиторию западной пропаганды в СМИ.

Соответствующий законопроект был разработан и принят в первом чтении — здесь под эффективной мерой защиты власти видят немедленное лишение лицензии изданий, позволивших себе «участие в информационной войне на стороне врага».



«Это ответная мера, – утверждалось на заседании. – В отношении российских СМИ западные государства практикуют не просто цензуру, а явный произвол. О глобальных американских IT-компаниях, которые фактически исполняют функции СМИ (самый понятный пример – Youtube) и, повторимся, активно участвуют в информационной войне против России, нечего и говорить – они никогда и не были связаны никакими правилами, а теперь предвзятое цензурирование публикаций сделали регулярной практикой и не стремятся даже имитировать объективность».